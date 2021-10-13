Mehmet Ocaktan: Batılılar; uçaklar, otomobiller ve sayısız teknoloji ürünü icat edip üretiyorlar ama hâlâ kuyruklarda bekliyorlar ve yiyecek sıkıntısı çekiyorlar!

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Adana'da tesis açılışında yaptığı "Amerika’nın halini, İngiltere’nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Aynı şekilde Almanya’da kuyruklar, Fransa’da kuyruklar... Yiyeceklerini bulamıyorlar. Elhamdülillah Türkiye’de böyle bir sorun yok" konuşmaya işaret ederek, "Yıllardır uçaklar, otomobiller, trenler, sayısız dijital teknoloji ürünleri icat edip üretiyorlar, nano teknolojide müthiş bir mesafe aldılar, tıpta geliştirdikleri yeni teknikler ve ilaçlarla insanlığa büyük hizmetler sunuyorlar. Ama hala kuyruklarda bekliyor ve yiyecek sıkıntısı çekiyorlar!..

Kendi hallerine bakmadan uzaya gitmeye hazırlanan, her ay milyarlarca metreküplük gaz bulan Türkiye’yi kıskanıyorlar!... Oysa artık eski Türkiye yok, devasa şehir hastaneleri yapan, kasabalara kadar üniversiteler açan, kalacak yurtları olmasa da 8 milyon üniversite öğrencisi olan bir Türkiye var!..

Düşün artık Türkiye’nin yakasından… Her geçen gün büyüyen ekonomilerinizle, dünya ile yarışan bilim insanlarınızla, müzisyenleriniz, ressamlarınız ve heykeltıraşlarınızla öğünün." diye yazdı.

"Hazinedeki kefen parasını bile harcayan, 128 milyar doları arka kapıdan kimlere sattığını izah edemeyen, pandemide vatandaşlarına parasal destek sağlayamayan, Avrupa’dan yüksek faizle bile kredi bulamayan, eski siyasetçilerin marina kahyalığı yapmakla övündüğü, siyasetçilerin suç örgütü lideri olarak arananlardan her ay 10 bin dolar maaş aldığı, öğrencilerin, soğancıların, marketçilerin, kebapçıların ‘terörist’ ilan edildiği bir Türkiye’yi kıskanmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar!.." diyen Ocaktan, yazısını, "Bilimsel ve teknolojik gelişmelere imza atan Batılıların hala bizi kıskanıyor olmaları sizce de garip değil mi?" ifadeleriyle noktaladı.

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