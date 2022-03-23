Mehmet Ocaktan: Bahçeli'nin kadınların dövülmesini alkışlayan sözleri karşında AK Parti’nin sessizliğe gömülmesi iç acıtıcıdır

Türkiye’de hukuk devleti zaafa uğradığı için insanların yargıya olan güvenlerini kaybettiğini söyleyen Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Furkan Vakfı olayını hatırlattığı bugünkü yazısında, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin konuya ilişkin sözlerini eleştirdi.

“Adana’da Furkan Vakfı mensubu kadınların polis tarafından coplanması, yaşanan hukuksuzluğun ibret verici bir örneğidir” diyen Ocaktan, polisin uyguladığı orantısız güce şöyle tepki gösterdi:

“Türkiye’deki farklı kesimlerin davranışlarını onaylamayabiliriz, görüşlerine asla katılmayabiliriz ama bu insanların anayasal protesto haklarını kullanırken polisin orantısız güç kullanmasının bir mazereti olamaz. Eğer bir iktidar kendi insanlarının anayasal güvencesini temin edemiyorsa, daha da vahimi ihlal ediyorsa, o ülkede adaletten, insan haklarından ve özgürlüklerden söz edilemez.”

Ocaktan, “Maalesef geçmişte, özellikle de 28 Şubat sürecinde yaşanan mağduriyetlerden gelen AK Parti’nin iktidarında '28 Şubat’ı andıran görüntüler'in yaşanması, iktidarın hanesine yazılmış hazin görüntülerdir. Hele de MHP lideri Bahçeli’nin 'Şerefli Türk polisi görevinin gereğini yapmış, yaptırım gücünü göstermiştir' şeklindeki kadınların dövülmesini alkışlayan sözleri karşında AK Parti’nin sessizliğe gömülmesi daha da iç acıtıcıdır” sözlerini kaydetti.

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