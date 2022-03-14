Mehmet Ocaktan: Anlaşıldı ki Avrasya hayalleri de, jeopolitik masallar da Türkiye için çok fazla bir anlam ifade etmiyormuş

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden popülizm eleştirisi yaptığı yazısında, Putin örneği üzerinden "popülist liderlerin zihinlerinde ne tür çılgınlıklar planladıklarını bilmenin asla mümkün olmadığını" söylerken, "Tek adam rejimlerinin ortak akılla değil, hamaset ve irrasyonel hayallerle çalıştığını öğreniyoruz… Bu yüzden Türkiye’nin Ukrayna trajedisinden özellikle çok fazla ders alması gerekiyor. Çünkü anlaşıldı ki Avrasya hayalleri de, jeopolitik masallar da Türkiye için çok fazla bir anlam ifade etmiyormuş" dedi.

Ocaktan, yazısında şunları kaydetti:

"Malumun ilanı olacak ama Türkiye’nin gelecek vizyonu açısından doğru olan, demokratik dünya ile ilişkilerini zenginleştirmektir. Bunun da yolu bellidir, bir an önce bu alaturka sistem fantezisinden kurtularak hukukun üstünlüğünün esas alındığı, özgürlüklerin kalitesinin arttığı, şeffaf ve hesap verebilir demokratik bir sisteme acilen dönmektir.

Demokratik değerleri önceleyen bir hukuk devleti inşa edememişseniz, jeopolitik havalar atarak ‘güçlü devlet’ olamayacağınız gibi refah da üretemezsiniz.

Hatırlayalım, yıllardır Rusya’nın jeopolitik gücü üzerine sayfalar dolusu havalı analizler yapıldı, güç tasarımları anlatıldı.

Peki şimdine oldu? Olan şu; Putin Ukrayna’yı tümden yok etse bile kaybediyor… Çünkü ağır yaptırımlar karşısında Rusya uzun yıllar çıkamayacağı bir uçuruma sürükleniyor.

Eğer, bizzat zenginliğinizin kaynağı olan küresel ekonomik sistemin dışına itilirseniz, jeopolitiğinizin sadece çöp kadar bir değeri vardır."