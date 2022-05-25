Mehmet Ocaktan: AK Parti eski pırıltılı günlerinde değil ama bu durum, muhalefet için her şey bitti iktidar çantada keklik anlamına da gelmiyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, medya ve devlet gücünü tümüyle kontrol eden AKP'nin seçimlerde potansiyel tehdit gördüğü siyasi partilerin önünü kesmeye çalıştığını belirterek, "Soru şu; neden AK Parti bütün devlet gücünün elinde olduğu, yani en güçlü olduğu dönemde tamamen kendi ayağına kurşun sıkma niteliği taşıyan böylesine zaaf görüntüleri sergiler?

Kuşkusuz bunlar kendine güvenen, icraatlarının toplumdaki karşılığından emin olan iktidarın yapacağı işler değil… Bilinmeli ki geçmişte yaşadığı mağduriyetleri, kendi iktidarı döneminde başkalarına da aynen yaşatmayı tercih eden hiçbir iktidarın başarılı olması mümkün değildir" diye yazdı.

AKP'nin eski pırıltılı günlerinde olmamasına karşın muhalefet için "iktidar çantada keklik" anlamına gelmeyeceğini savunan Ocaktan, "Biliyoruz ki bütün seçimli demokrasilerde iktidar değişimlerini yüzde 10’luk bir kesim belirlemektedir. Genellikle siyaseti ideolojik aidiyet üzerinden okuma geleneğine itibar etmeyen, oransal anlamda sayıları az ama rasyonel davranış sergileyen bu kesimler, seçimlerin kaderini belirlemede etkili bir güce sahiptirler.

Muhtemelen 2023 seçimlerinin kaderini de bu yüzde 10’luk kesim belirleyecektir. Türkiye’deki seçmen profili üzerinden baktığımızda, değişimde etkin rol oynayacak olan bu gücün, yıllarca AK Parti’ye oy vermiş ama şu anda mutsuz olan ve oranları yüzde 5-10 arasında değişen seçmen kesiminin olduğunu görmek mümkün.

6’lı masada yer alan bütün siyasi partilerin, geçmişte AK Parti’ye oy vermiş bu yüzde 10’luk seçmen bloğunun hassasiyetlerini dikkate almaları adeta bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

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