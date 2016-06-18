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Politika

Mehmet Metiner'in başkanlığındaki komisyon üyeleri cezaevinde PKK'lı mahkûmlarla görüştü

AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, bakanlıktan izin alındıktan sonra herkesle görüşülebileceğini söyledi

18 Haziran 2016 22:20

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Cezaevi Alt Komisyonu, Kırıkkale Cezaevi'ni ziyaret etti. AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in başkanlığını yürüttüğü komisyon üyeleri, cezaevinde aralarında PKK, IŞİD ve El Nusra örgütü üyesi tutuklularla da görüştü.


Cezaevini ziyaret eden isimler arasında AKP'li Fatma Benli, CHP'li Şenal Saruhan ve HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan da yer aldı.

sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; ziyarette cezaevindeki koğuşlara rastgele girildi ve hem adli hem de siyasi tutuklularla görüşüldü.

Tutuklular arasında üç IŞİD ve bir grup El Nusra militanının yanı sıra PKK'lı teröristlerin de olduğu belirtildi. Adli tutuklular arasında da cinayetten ceza almış bir kişinin de olduğu öğrenildi.

 

Hakkı Köylü: İsteğimiz kişilerle görüşebiliriz

 

Öte yandan AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü de yaptığı açıklamada “İçimizde cezaevleriyle en çok uğraşan, en çok hükümlü, tutukluyla,  en çok terör şüphelisi veya hükümlüsü ile karşılaşan, konuşan, ziyaret eden benim. Bir milletvekilinin Bakanlıktan izin aldıktan sonra istediği kişiyle cezaevinde görüşmesinde sakınca yoktur. Birileri bunu açıkladı ise, isim isim “Şu kişilerle görüştü.” dediyse kabul edilebilir bir şey değildir” dedi.

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