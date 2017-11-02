Mehmet Metiner'den kadın mahpuslar için 'ücretsiz ped' sözü

"Hapishanelerde ücretsiz ped istiyoruz!" kampanyası için TBMM'de Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mehmet Metiner'le görüşen "Hapiste Kadın Ağı" sorunun çözümü için söz aldıklarını açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Hapiste Kadın Ağı, “Hapishanelerde ücretsiz ped istiyoruz!” kampanyası kapsamında dün Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Meclis İnsan Hakları Komisyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipler Birliği ile HDP ve CHP milletvekilleriyle görüştü. Kampanya yürütücülerinden avukat Ezgi Karaduman Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in, “Bu sorunu çözülmüş bilin, Adalet Bakanlığı’nın gündemine taşıyacağım” dediğini açıkladı.

Karaduman, Adalet Bakanlığı’ndan Haziran ayından bu yana randevu almaya çalıştıklarını ancak olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş alamadıklarını diğer bakanlıklarla AK Parti ve MHP’nin aynı şekilde yanıt vermediğini söyledi.

"Yasal değişiklik istiyoruz"

Avukat Ezgi Karaduman, “HDP, CHP milletvekilleri desteklerini iletti. TTB konuyu gündeme aldı. Kadınlara ped sağlanmaması sonrası oluşacak sağlık risklerine dair görüş istedik doktorlardan. Biz bu konuda aslında bir yasal değişiklik istiyoruz. TBB aralık ayında cezaevi çalışma grubu olarak bir rapor hazırlayacaklarını söylediler. Bu konuya da değinecekler. Mevzuat değişikliği konusunda beraber çalışabileceğimizi söylediler. Meclis İnsan Hakları Komisyonu adına Mehmet Metiner’le görüştük. Metiner, ‘Bu sorunu çözülmüş bilin, Adalet Bakanlığı’nın gündemine taşıyacağım’ dedi. Yanımızda Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü’nü aradı. Biz de konunun takipçisi olacağız.”