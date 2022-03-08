Mehmet Metiner: Utanma-arlanma duygusu olmayınca böyle oluyor…

Eski AKP Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, bugünkü yazısında, kamuoyunda da tepki toplayan Prof. Hasan Köni’nin Habertürk’teki "Bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyor. Ama maalesef Avrupa’ya gidiyorlar” sözlerini eleştirdi.

Metiner’in “Utanma-arlanma duygusu olmayınca böyle oluyor…” başlıklı yazısında Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni’nin sözlerine ilişkin özetle şu satırları kaleme aldı: "Bu ülkenin saygın bir unvana sahip uluslararası ilişkiler profesörünün bir televizyon kanalında Ukraynalı kadınlar için sarf ettiği utanmazlıkla ve onursuzlukla alakalı. Ukraynalıların göçüyle ilgili konuşan ünlü profesörümüz analizin bir yerine aynen şu sözleri yerleştiriyor, dudağının kenarına iliştirdiği o utanmazca gülüşle: 'Bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyor ama maalesef onlar Avrupa’ya gidiyor.'

Ne bu şimdi? Hiç yakışıyor mu? Ukraynalı kadınları utanmazca-arlanmazca bir dille başka türlü bir tanımın içine sokup takdim etmek hangi insanlıkla, vicdanla ve ahlakla bağdaşır? Ukraynalı kadınlara yönelik bu aşağılık ve müptezel dil, bu ülkenin erkeklerini de başka türlü takdim eden aynı aşağılık ve müptezel anlayışı içkin. Ukrayna’nın kadınları, Türkiye’nin de erkekleri üzerinden bu tarz ahlaksızca suçlamaların muhatabı kılınması insanlık adına utanç vericidir."

“Bizim ülkemizde böyle bir profesöre ders verdirtiliyor olması kadar televizyonlara çıkartılması da ayrıca utançların en büyüğüdür” diyen Metiner, yazısına şöyle devam etti:

Bu utanmaz-arlanmaz yorumu yaptığında o esnada sunucu olarak bulunan hanımefendinin tepki koyarak o zat-ı nâ muhteremi niçin yayından kovmadığına da doğrusu anlam veremedim. Kadınların uluorta bu tarz yakıştırmaların ve muhabbetlerin konusu yapılabiliyor olmasından utanç duymayanların insanlığından şüphe ederim. Ülkesi işgale uğramış komşu bir halkın kadınlarının bu tarz bir konuşmanın öznesi kılınması eminim ki savaştan bin kat daha feci bir durumdur. Eminim ki Ukraynalılar bu sözü kendilerine sıkılan o ölümcül mermilerden daha ağır ve ölümcül bulmuştur.

"O herife ders verdirtecek üniversiteyi de ağırlayacak televizyon kanallarını da aynı cürmün ortağı sayarım"

Zira bir halk, onuru için yaşar. Bir halkın onuruna yapılan ahlaksız saldırı savaştan bin beterdir. Kendi adıma o sözün sahibinin bu ülkeye ait olmasından duyduğum üzüntüyü paylaşmak isterim. Ukrayna halkından özür dilemek bana düşmez ama Ukraynalılar bilsinler ki onların kadınlarına yapılan bu iğrenç ve ahlaksız yakıştırmayı yapan zatın benim ülkemden biri olmasından derin bir utanç duyuyorum. Bu saatten sonra o herife ders verdirtecek üniversiteyi de konuk olarak ağırlayacak televizyon kanallarını da aynı cürmün ortağı sayarım”

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