Mehmet Metiner: Peygamber soyundan geldiğini niye söyler bir insan?

Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın “Genel başkanımızın bir huyu var, ben yaptım diye anlatmaz. Umreye gittiğini, peygamber soyundan geldiğini de kimse bilmez" çıkışını değerlendirdiği bugünkü yazısında, "'Kemal Bey kendisi söylemez ama ben diyeyim’ biçimine sokularak gündemleştirilen işbu konunun Kemal Bey’in aday olması halinde şahsına yönelik malum algının yıkılmasına yönelik olduğunu söylemek için kahin olmaya gerek yok” dedi.

Sözcü gazetesinin 15.10. 2013 tarihinde Hürriyet gazetesine dayandırdığı işbu mülakatta Kılıçdaroğlu’nun bizzat kendisinin “Peygamber soyundan geldiğini” açıkladığını ifade eden Metiner, “Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına geçmesiyle beraber Dersimli isyancı Kureyşan aşiretine mensup bir Alevi Kürd-Zaza olduğu yolunda” ortaya atılan iddiaları hatırlattı.

“Anlam veremediğim bir biçimde Sn. Kılıçdaroğlu’nu savunan birileri de ‘O aslında Dersimli (Tuncelili) değildir. Dersim’e sonradan göç etmiş Türkmen bir aileye mensuptur’ deyip durmuşlardı. Bu açıklamayla Kemal Bey’in Kürd-Zaza aidiyeti devre dışı bırakılırken ‘Peygamber soyundan gelme’ iddiaları da tedavüle sokulmuştu" diyen Metiner, "Kemal Bey’in bilgisi ve oluru dışında yapılmayacağı besbelli olan bu iddiaların Hürriyet’teki mülakatta Kemal Bey’in ağzından teyid edilmesi ortada iyi kotarılmış bir piar çalışması olduğunu gösteriyor aslında” diye yazdı.

Metiner şöyle devam etti:

"Sn. Kılıçdaroğlu’nun dindar-muhafazakâr-milliyetçi çevreler nezdindeki algısını düzeltmeye yönelik bu ustalıklı piar çalışması o gün pek tutmamış olmalı ki bugün Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemde iken tekrar piyasaya sürüldü. ‘Kemal Bey kendisi söylemez ama ben diyeyim’ biçimine sokularak gündemleştirilen işbu konunun Kemal Bey’in aday olması halinde şahsına yönelik malum algının yıkılmasına yönelik olduğunu söylemek için kahin olmaya gerek yok. ‘Umrede şırıl şırıl ağlayan kişi’ algısı da doğrudan bununla alakalı hiç kuşkusuz.”

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