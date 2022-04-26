Mehmet Metiner: Osmanlı bugünkü ‘demokratik’ devletlerden ileriydi

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, HDP Milletvekili Garo Paylan'ın “Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifi” vermesiyle ilgili değerlendirmelerde bugünkü yazısında Osmanlı’nın bugünkü ‘demokratik’ devletlerden ileri” olduğu ifade etti.

Osmanlı’nın dinsel, etnik ve kültürel çoğulculuğu özgürlükçülük temelinde oluşturarak yaşatmış benzersiz bir devlet olduğunu yazan Metiner, şöyle devam etti:

Merak edenler Osmanlı’nın ‘millet sistemi’ne baksınlar da hâlihazırdaki demokratik devletlerden Osmanlı’nın nasıl ilerde olduğunu görsünler.

1915 olaylarını 1879 Fransız devriminden sonra bütün bir yeryüzü coğrafyasını alev gibi sarıp sarmalayan etnik milliyetçi dalgalanmadan bağımsız değerlendirmek hatalı sonuçlar doğurur.

Balkanlardaki olayları da bu gözle okumayanlar, Osmanlı yönetimine başkaldırıların gerçek sebebini anlayamazlar.”

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