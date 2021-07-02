Mehmet Metiner: Kaybetmeyi değil kazanmayı esas alanlar dillerine ve davranışlarına herkesten çok dikkat etmeli

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, insanların değişip dönüşebileceğini, herkesin bir şansa ihtiyacı olduğunu belirterek “Kaybetmeyi değil kazanmayı esas alanlar dillerine ve davranışlarına herkesten çok dikkat etmelidirler. Kalıcı iktidar, yüreklerde kurulan iktidardır” dedi.

Metiner, aşırı politizasyon süreçlerinin, sert tartışmaları ve kavgaları beraberinde getirdiğini belirterek “Dilimizin sertliği yüreğimize de yansıyor. Yüreğimiz daraldıkça öfkemiz daha bir çoğalıyor. Öfkelerimiz aklımıza baskın çıktıkça da kırıp dökmekten geri durmuyoruz. Kazanmayı esas almayan yaklaşım tarzları, insan-insan ilişkilerini yangın yerine çeviriyor.”

“İnsan kaybetmek ne kadar da önemsizleşmeye başladı görmüyor musunuz?” diye soran Metiner, “En yakınımızdakileri bile hoşumuza gitmeyen her hangi bir sözü veya davranışı yüzünden rahatlıkla küstürüp dışlayabiliyorsak sorunu başka yerde aramamıza gerek yok” diye yazdı.

Siyasetin insan öğüten bir makinaya dönüştüğü belirten Metiner, İslam’ın yayıldığı ilk dönemde yapılan Süheyl Hudeybiye Antlaşması sırasında yaşananlardan örnek verdi, insanların değişip dönüşebileceğini ve herkesin bir şansa ihtiyacı olduğunu yazdı.

Metiner, yazısına şöyle devam etti:

"Çevremizde nice Süheyl gibiler var. O yüzden kuşanacağımız dil çok önemli. Sergileyeceğimiz tavır ziyadesiyle önemli.

Kaybetmeyi değil kazanmayı esas alanlar dillerine ve davranışlarına herkesten çok dikkat etmelidirler.

Kalıcı iktidar, yüreklerde kurulan iktidardır.

Yürekleri dar olanlar, insanların bedenleri üzerinde mütekebbir bir edayla hükümranlık kurmaya çalışanlar, bilesiniz ki kendileriyle birlikte adına hareket ettiklerini söyledikleri davalarına da zarar verirler.

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