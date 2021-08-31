AKP'li Mehmet Metiner: Kılıçdaroğlu'na 'yürü yürü’ biçimindeki tepki şık değildi

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, geçen hafta Çorum’da esnaf ziyareti sırasında bir kadının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstermesi ile ilgili “‘Yürü, yürü!’ biçimindeki o üslup bence de şık bir tepki biçimi değildi” dedi.

Siyasetçi ve kamuoyu karışışında yani ekranlarda görüşlerini paylaşanların her türlü tepkiye açık olması gerektiğini belirten Metiner, "Şiddet ve galiz küfür/hakaret içermeyen tepkiler tolere edilmesi gereken tepkilerdir. Zaman zaman her birimizin karşılaştığı nahoş olaylar olabiliyor. İnsanlar hayatlarının bir evrelerinde tepki koyarlar. Sonra kendileri tepki konulan kişi olurlar. Tepki koyarken de tepkiye maruz kalırken de gözetilmesi gereken bir ahlaki ve insani duruş olmalı elbette. Nedir o? Asla küfür edilmemeli. Zinhar hakaret boyutuna taşınan söz ve davranışlar olmamalı. En önemlisi de şiddetle buluşan fiillerden kaçınılmalı. Bunun dışındaki tepkilerin tümü baş göz üstüne” diye yazdı.

Metiner, Çorum’da bir kadının CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na gösterdiği tepki ve bu olayla ilgili yapılan açıklamalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ortada bir küfür var mı? Yok.

Hakaret var mı? Yok.

Şiddetle buluşan bir fiil var mı? Yok.

Kılıçdaroğlu’nun bebek aracındaki evladına dokunmak istemesine yönelik bir tepki biçimi var. Belli ki Kılıçdaroğlu’na fena halde kin bellemiş.

Kendi adıma keşke diyorum, o sözleri o üslupla sarf etmeseydi diyorum.

‘Yürü, yürü!’ biçimindeki o üslup bence de şık bir tepki biçimi değildi.

Kılıçdaroğlu’nun verdiği tepki, düşen suratına rağmen olumsuz değildi.

Her siyasetçinin başına farklı şekillerde gelebilecek bir olay nedense köpürtüldü.

Sapla samanı birbirinden ayırt ederek konuşmak yerine kraldan çok kralcılık yapma yarışına girenler olayı olmadık mecralara taşıdılar.

O hanımefendiye televizyon ekranlarında yapılan saygısız ve densiz sözleri gördükçe, siyasi yalakalık ötesi kötücül bir durumla karşı karşıya olduğumuzu fark ettim.”

Metiner, aynı tepkinin daha ölçüsüz ve sert biçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gösterilmesi halinde kadını eleştirenlerin zil takıp oynayacağını “Vatandaş artık seni ve iktidarını istemiyor. Meşruiyetini kaybettin. Sokakta yürüyemez hale geldin. Derhal erken seçime git, vatandaştan iktidarın için onay iste. Yoksa gayrı meşru bir iktidarın sahibi olmayı sürdürürsün” diyeceklerini yazdı.

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