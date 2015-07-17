Mehmet Metiner: İktidarın şehvetine yenik düştük

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, 7 Haziran seçimlerinde partisinin aldığı sonuca ilişkin özeleştiride bulunarak "Her birimiz belediye başkanı olduk, kimileri milletvekili oldu, kimilerimiz bakan oldu derken iktidarın şehvetine yenik düştük" dedi.

Metiner, Ramazan Bayramı nedeniyle geldiği memleketi Adıyaman'da AKP İl Başkanlığı'nda partililere seslendi. 7 Haziran seçiminin herhangi bir seçim olmadığını anlatan Metiner, bunu hep birlikte sahada yaşadıklarını ifade etti. Metiner, kendilerinin rakipleriyle sahada yarışmadıklarını, bunların arkasındaki güç odakları ile de boğuştuklarını belirterek, her şeye rağmen milletin kendilerini bırakmadığını dile getirdi.

Alınan yüzde 41 oyun küçümsenmeyecek bir oran olduğuna işaret eden Metiner, bundan sonra tekrar yükselişin devam edeceğini ifade etti. Metiner, rakiplerinin, kendilerinin başını kesmeye çalıştığını ancak sakallarını kesebildiklerini bildirdi. Bu sakalların şimdi daha gür biçimde çıkmaya başladığını belirten Metiner, tekrar bir seçim olması halinde herkesin AK Parti'nin gücünü göreceğini aktardı.

‘Nefsimize yenildik’

Metiner, bir takım ayak oyunlarıyla da karşılaştıklarına işaret ederek, şunları ifade etti: Kimi yerlerde kendimize yenildik, kimi yerlerde nefsimize yenildik. Biz yola çıkarken ilkelerimiz vardı. Biz halkımızla beraber iktidara yürüdük. Zaman içerisinde kibirlendik, böbürlendik. Gururlandık, kendimizi halkımızdan daha farklı bir yere oturtmaya çalıştık. Her birimiz belediye başkanı olduk, kimileri milletvekili oldu, kimilerimiz de bakan oldu derken iktidarın şehvetine yenik düştük. Bize kibir yakışmaz, bize iktidarın şehvetine yenik düşmek yakışmaz. Bize makamlarımız üzerinden caka satmak yakışmaz. AK Partinin kuruluş felsefesine yeniden döneceğiz. Bir genel başkan yardımcımızın dediği gibi 'fabrika ayarlarımıza döneceğiz.' Birbirimizden ayrıcalığımız yok. Her zaman söyledik, bizim milletvekili olmamız sizden daha ayrıcalıklı olmamız anlamına gelmez. Bizim belediye başkanı olmamız sizden daha ayrıcalıklı olmamız anlamına gelmez. Fakir, fukaranın, garip ve gurabanın, kimsesizlerin kimi olabilmek için yola çıktık. Biz onlarla yeniden kucaklaşacağız. Tek tek demeden sahada tekrar çalışacağız. Gönül kırıklıklarımız varsa gidip onlardan özür dileyeceğiz. Nefsimizi ayaklarımızın altına alacağız.

Metiner, kimseyi kaybetmeyi göze almayacaklarını da belirterek, kırgınlıkların, kopmaların olabileceğini ancak bunları tekrar kazanmak zorunda olduklarını sözlerine ekledi.