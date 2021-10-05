Mehmet Metiner: Erdoğan liderliğindeki devlet, Kürt sorunuyla yüzleşti; inkâr ve asimilasyon politikalarını tarihe uğurladı

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, HDP’nin Kürt politikası ve açıkladıkları tutum belgesini değerlendirdiği bugünkü yazısında “Devleti hâlâ Kürtler konusunda inkârcı ve baskıcı olmakla suçlayan HDP devletten yüz bin kat daha inkârcı ve baskıcıdır. Erdoğan liderliğindeki devlet etnik kimliğin inkârıyla ortaya çıkan ‘Kürt sorunu’yla cesaretle yüzleşti. Ret, inkâr ve asimilasyon politikalarını tarihe uğurladı” dedi.

HDP’nin Kürt sorununu açık bir şekilde tarif etmeleri gerektiğini yazan Metiner, Kürtlerin homojen olmadığını kendi aralarında da çatışma halinde olduklarını yazdı. Kürtlerin arasında iktidar kavgası yaşandığını yazan Metiner, “Her şey etnik talepten ibaret olsa herhangi bir etnik topluluğun sorunlarını çözmek nispeten daha kolay” dedi.

HDP bloğunu oluşturan Kürtlerin istekleri ile diğer Kürtlerin isteklerinin farklı olduğunu ifade eden Metiner “Bir Kürt sadece Kürt değildir. Aynı zamanda Müslümandır, kafirdir, sosyalisttir, lakçi-sekülerdir, İslamcıdır, Yezididir; Sünnidir, Alevidir; erkektir, kadındır vs…” diye yazdı.

HDP’nin temsil ettikleri Kürtler adına konuşma gerektiğini belirten Metiner, şöyle devam etti: “Bir başka paradoks da şu: Devleti Kürtlerin istekleri ve talepleri karşısında sağır olmakla suçlayan HDP gerçekte eleştirdiği devletten bin kat daha sağırdır. Devleti hala Kürtler konusunda inkârcı ve baskıcı olmakla suçlayan HDP devletten yüz bin kat daha inkârcı ve baskıcıdır. Erdoğan liderliğindeki devlet etnik kimliğin inkârıyla ortaya çıkan ‘Kürt sorunu’yla cesaretle yüzleşti. Ret, inkar ve asimilasyon politikalarını tarihe uğurladı. Kürt dilinin ve kültürünün önündeki engelleri kaldırdı. CHP’nin 1989-1991’de çözüm olarak ortaya koyduğu önerilerin çok daha ötesi hayata geçirildi. ”

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