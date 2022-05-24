Mehmet Metiner: Dün makamlarından dolayı sadık ve mert görünüyorlardı; keşke yaltaklanmalarından anlayabilseydik gerçek karakterlerini

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, isim vermeden bir dönem AKP hükümetlerinde çeşitli görevlerde bulunup bugün partiyi eleştirenler yönelik kaleme aldığı bugünkü yazısında “Vaktinde yanınızda emir eri gibi duran ve sayenizde rüyasında göremeyeceği makamlara gelen birileri o vakitlerde yaltaklanıp durduğu için ne onların sadakatinden ne de vefasından emin olabilirsiniz. Sınanmamış sadakat, sadakat değildir” düşüncesini dile getirdi.

Sadakat ve mertliğin makam-mevkiin eğip bükemeyeceği, pozisyonlara göre değişen bir duruş olmadığını yazan Metiner, şöyle devam etti: "Bir insan özünde neyse odur. Sonradan bir şey olmaz. Kim ki dünün sadıkları bugün hain, mertleri de namert oldu diyorsa bilesiniz ki doğru demiyorlar. Çünkü sadık her zaman ve her koşulda sadıktır. Merdin mertliğini bozacak bir şey de henüz icat edilmiş değildir. Demek ki neymiş? Dün makamlarından dolayı ol kişiler sadık ve mert görünüyorlardı. Bize gösterdikleri yüzlerine aldandığımız için şimdi hıncımızı başka türlü çıkartıyoruz. Keşke basiretimiz bağlanmasaydı da derinden bakabilseydik. Yaltaklanmalarından anlayabilseydik gerçek karakterlerini. Bari bugün o derin görüşü kuşanmalıyız derim.”

Bir insanın mertliğini düşmanlıkta anlaşılacağını yazan Metiner, şöyle devam etti:

Dün beraber aynı yollarda yürürken karşınızda el pençe divan duran o birilerinin bugünkü tavırları sahiden iyi not edilmesi gereken bir davranış kodunun göstergesidir.

İhtilafa düşmeyi gerekli görenlerdenim.

İhtilafsız olmaz.

Farklı görüşler zenginleştirir.

Eleştirel sahiplenmeyi körü körüne bağlılığa tercih edenlerdenim.

Ayrılmalar ve kopmalar olabilir elbette.

Hayatın gerçeğidir bu.

Bundan dolayı kimseye darılmam kızmam gücenmem.

Bunları ihanet diye suçlayanların da iyi niyetinden kuşku duyarım.

Yeter ki her şey mertçe olsun."

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