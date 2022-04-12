Mehmet Metiner'den İmamoğlu'na: O kibir seni bitirecek…

Eski AKP Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, bugünkü “O kibir seni bitirecek…” başlıklı yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Halk TV'deki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yönelik sözlerini kritik etti.
İmamoğlu’nun seçildiği için kendisini herkesten büyük görmesinin hepimizi ilgilendiren bir sorun olduğunu yazan Metiner, “ Zira bu anlayış hepimize yönelik bir tahkir ve tezyifi içeriyor. İşte buna şiddetle ve hiddetle karşı çıkarız” dedi.
İmamoğlu’nun demokrasiyi bilmediğini yazan Metiner, şöyle devam etti: “Ülke yönetiminden bîhaber. Narsisizmle buluşan kibri, züccaciye dükkânına giren fil misali. Ha bire kendi nefsini odağa alarak her şeyi kırıp döküyor, herkese hakaret etmeyi marifet biliyor. Öylesine ki kendisini o makama taşıyan genel başkanına bile düne kadar “Ben varım, ancak ben’le zafer kazanılır, sen kimsin, otur oturduğun yerde!” anlamına gelecek davranışlar sergilemeyi siyaset zannediyor.”
İmamoğlu’na “Bakan atanmış değil, sen de kral değilsin” diyen Metiner, şöyle devam etti:
“Başkanlık sistemlerinde doğrudan halk tarafından seçilen başkan bakanları kendi belirler. Bu atanmışlık yukarıda çerçevesini çizdiğimiz bürokratik bir atanmışlık değildir, siyasi bir atanmışlıktır. Atanan bakanların kendi bürokrasileri vardır ve o bakanlar atadıkları o bürokratlarla iş tutarlar. İmamoğlu’nun düz atanmışlık veya şeklî atanmışlık üzerinden sarf ettiği sözler, çoklarının da müptela olduğu cehaletle alakalı.
İmamoğlu’nun bu bilmezliği tolere edilebilir lakin seçilmiş kral edasıyla Ulaştırma Bakanı için kullandığı sözler zinhar affedilemez.
“Ben seçilmiş başkanım, sen ise atanmış birisin. Karşımda düğmelerini ilikleyeceksin” lafı neyin nesidir, hangi hâletirûhiyenin ifadesidir!
O bakan senin atadığın biri değildir ki karşında düğme iliklesin, bu bir.
O bakan senin anladığın tarzda atanmış bir memur değildir, sen de seçildin diye herkesin karşında düğme iliklemesi gereken bir kral değilsin, bu iki.
Kendinin atadığı memurlara, yani atanmışlarına karşı bile bu ön mecburiyeti bu tarz kaba ve kırıcı koyamazsın, bu da üç.”
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İmamoğlu, Halk TV'de katıldığı programda Bakan Karaismailoğlu’na yönelik şöyle konuşmuştu:
Bu da zavallı bir arkadaş. Hayatında bekçi kulübesi dikmemiş arkadaş bugün açıklama yapıyor diyor ki, ‘Atatürk Havalimanı işi bitti, orada park yapacağım, hikayesi kapandı’ diyor. Kibire bakar mısınız?
Sen hayatında bekçi kulübesi dikmemiş bir insansız. İradesi olmayan bir insansın. Çünkü ben seni irade koltuğunda otururken tanıyorum. Aileni de tanıyorum.
Dedenden sana 3 milyon metrekarelik Florya'nın göbeğinde arazi kalsa bu kadar konuşamazsın. ‘Atatürk Havalimanı konusu kapandı' diyor; sanki dedesinden Florya'nın göbeğinde 3 milyon metrekarelik bir arazi ona miras kalmış gibi.
Aynı akıl işte büyükşehir belediyesine kaynak soruyor. Sen git yapılmamış bir ihalenin, parasını nasıl ödettiğinin hesabını ver. Hakkında zimmet davası var. Soruşturma dosyasına İçişleri Bakanlığı el koydu sayın ulaştırma bakanının. 20 milyon lira…
Bu tür lafları ederek koltuğuna gerile gerile konuşma. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu var. Önce önünü ilikleyeceksin. Çünkü 16 milyon insan seçti. Öyle konuşacaksın…
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halk TV'deki sözleri nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.