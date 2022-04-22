Mehmet Metiner'den AKP'ye uyarı: Bu sorun bir biçimde çözülmezse iktidar zarar görür

Son zamanlarda iktidara yönelik yaptığı eleştirileriyle dikkat çeken eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, AKP'ye sığınmacı konusunda uyarıda bulunarak, "Sıkıntı oluşturdukları gerçek. Bu sorun bir biçimde çözülmezse AK Parti iktidarı zarar görür" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Metiner şunları söyledi:

"İki önemli ayrıma dikkat: -Suriyeli sığınmacıların davranışlarıyla toplumda sıkıntı oluşturdukları bir gerçek. Bu sorun bir biçimde çözülmezse AK Parti iktidarı zarar görür. -Sığınmacıların rahatsızlık oluşturan davranışları yabancı düşmanı ırkçılığa dönüşürse tehlikeli."

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