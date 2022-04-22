Mehmet Metiner'den 'Suriyeliler' yazısı: Bundan bilmem kaç sene öncesine kadar imparatorluğumuzun evlatlarıydılar

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner, Suriyelilerin dramını bilmeden konuşmanın kolay olduğunu belirterek, "Ülkemize sığınanlar, Türkiye’yi sığınılacak herhangi bir ülke olarak görmüyorlar. Türkiye’yi kendi atalarının, uğrunda kan döktükleri ana vatanları olarak görüyorlar. Bundan bilmem kaç sene öncesine kadar o coğrafyaların evlatları imparatorluğumuzun evlatlarıydılar. Onların şehirlerini biz yönetiyorduk. Ortak düşmana karşı o coğrafyalarda yaşayanlarla omuz omuza vuruşuyorduk ortak vatanımızı ve mukaddesatımızı korumak için" diye yazdı.

Suriyelilerin geri dönüşleri için, ülkelerinde demokratik bir anayasa yapılması, çok partili demokratik sisteme geçilmesi gerektiğini kaydeden Metiner, "Suriye halkı bu güvenlikli demokratik-anayasal zemin hazırlandığında kendi geleceğine kendisi karar vermiş olacaktır. Oluşacak yeni demokratik Suriye’ye de hiç kimsenin insafına kalmadan gönüllü geri döneceklerdir" ifadelerini kullandı.

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