Mehmet Metiner: Bu çatışmanın içine Türkiye’nin dahil edilmesi, Biden’in Putin ve Erdoğan liderliğine yönelik tasfiye operasyonunun bir parçası

Eski AKP Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, bugünkü yazısında Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesini değerlendirdi.

Ukrayna'da yaşanan savaşın nerede duracağı ve neye dönüşeceğinin belirsiz olduğunu yazan Metiner, “Bu belirsizlik sürecinde Türkiye’nin oyun kurucu bir aktör olarak tarih sahnesindeki yerini alması çok önemlidir. Atılacak yanlış bir adım, Erdoğan liderliğini sonlandırmayı olmazsa olmaz önemde gören Biden planının başarılı olmasıyla sonuçlanabileceği gibi ülkeyi yıkıma uğratacak bir sürece de sokabilir. O yüzden bir yanda Biden’in içimize yönelik hamlesini boşa çıkartacak, öte yanda bölgenin barışına katkı sunacak ilkeli bir duruşun aktörü olacak bir siyasi aklın esas alınması şart.” düşüncesini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şimdiye kadar ortaya koyduğu tavrın korunmasının Türkiye’ye çok şey kazandıracağını yazan Metiner, şöyle devam etti:

"Rusya-Ukrayna savaşı bizim savaşımız değil; ABD-Rusya savaşı asıl. ABD, NATO’yu kendi emrindeki bir savaş aparatı olarak politik çıkarlarına uygun biçimde devreye almış durumda. NATO üyesiyiz diye ABD’nin politik çıkarlarına hizmet eden bir ülke konumuna düşecek değiliz elbette.

Bu savaş tırmanırsa yaz sezonunda turizm sektöründe beklediğimiz cari fazlalık hayal olur. Daha kötüsü sadece turizm alanında değil ekonomimiz kötürüm olur. Şimdiden dolar tekrar yükselmeye başladı. Mikro ekonomik dengelerimizin bozulması, yeni ekonomik sistemimize duyulan güveni yok eder. Bunun yol açacağı siyasi iklimin doğuracağı sonuca değinmeme gerek yok. Biden’in bir taşla iki kuş vurma oyununa gelmemek o yüzden çok önemli. Zira bu çatışmanın içine Türkiye’nin dahil edilmesi, Biden’in Putin ve Erdoğan liderliğine yönelik tasfiye operasyonunun bir parçası.”

Türkiye’nin ABD/NATO, adına Rusya’yı karşısına almaması gerektiğini yazan Metiner, "Ne Ukrayna adına Rusya’yı ne Rusya adına Ukrayna’yı gözden çıkaran bir tutumun sahibi olmayışımız en doğru karardır. Biz her olaya Ankara’dan bakarız. Bizim önceliğimiz kendi milli çıkarlarımızdır” düşüncesini dile getirdi.

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