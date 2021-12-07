Mehmet Metiner: Baskına gider gibi devlet kurumlarını ziyarete giderseniz hak ettiğiniz karşılığı alırsınız

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretini değerlendirdiği yazısında, "Öyle elinizi kolunuzu sallayarak her istediğiniz yere gidemezsiniz. Hele hele “Heeyt! Ben geliyorum, gösteririm size!” edasıyla zinhar gidemezsiniz. Baskına gider gibi devlet kurumlarını ziyarete giderseniz hak ettiğiniz karşılığı alırsınız. Niyetiniz üzüm yemek ise bunun bir âdâbı vardır. Yok, bağcıyı dövmek ise yok öyle yağma. Burası bir muz cumhuriyeti değildir" diye yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara korku salmak istediğini iddia eden Metiner, "Siyaset yoluyla siyasetin itibarsızlaştırıldığı bu tavır, bir yanıyla da tam bir siyasetsizlik halidir.

Bu gerilime ve kavgaya dayalı siyasetten içeride ve dışarıda kimlerin memnuniyet duyduğuna bakılırsa, dahası kimlerin bu tarzı teşvik ettiğine dikkat edilirse, aslında yapılan şeyin tam bir “diyet siyaseti” olduğu apaçık görülür" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu’ndan kendisini içeri almayan TÜİK’e: Bir devlet kurumu olmaktan çıkmış bir saray kurumu haline dönüşmüştür!