Mehmet Metiner, Akit TV'deki tartışmada stüdyoyu terk etti, sunucu programı bitirdi!

AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, katıldığı televizyon programında "FETÖ diye bir örgüt yoktur" diyen Merkez Parti’si Genel Başkanı Prof. Dr. Abdurrahim Karslı’ya tepki göstererek stüdyoyu terk etti. Karslı canlı yayında Fetullah Gülen’e "Terörist demem" sözleri üzerine sunucu programı bitirdi.

Akit TV’de yayınlanan Derin Kutu programına konuk olan AKP eski milletvekili Mehmet Metiner katılımcılar arasında yer alan Merkez Partisi Genel Başkanı Abdurrahim Karslı’ya FETÖ tepkisi gösterdi.



Programda Abdurrahim Karslı’nın 15 Temmuz sonrasında attığı "FETÖ diye bir örgüt yoktur" şeklindeki sosyal medya paylaşımı ekrana getirildi. Mehmet Metiner bu paylaşımı ilk kez gördüğünü ve çok şaşırdığını söyleyerek Karslı’ya canlı yayında tepki gösterdi.

Bunun üzerine Karslı’ya dönüp tekrar "FETÖ terör örgütü yok mu yani" diye sordu. Karslı sözlerinin arkasında durunca Mehmet Metiner tepki göstererek, "Ben ilk defa görüyorum bu tviti. Bu sizin durduğunuz yeri kimi arkaladığınızı yeter sebeptir" dedi. Metiner’in bu sözleri üzerine Karslı "Tamam doğru" dedi. Bunu üzerine iyice sinirlenen Metiner, "Bu mesajı görseydim sizinle burada oturmazdım. Ben 16 Temmuz’u yaşan bir insanım. Benim yanımda arkadaşlarım öldürüldü. Ben izninizle kalkacağım. Bunu gerçekten görseydim hiç gelmezdim" diyerek stüdyoyu terk etti.

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 2016'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Prof. Dr. Abdurrahim Karslı’ya bu kez programın sunucusu Sabri Balaman "Fetullah Gülen terörist midir değil midir" sorusuna Karslı, "Ben onu diyemem" yanıtı verdi.



Sunucu bunun üzerine "Ben özür diliyorum, 251 insanımızın canına mal olmuş alçaklığa ben bu programı yapamayacağımı ifade ediyorum. Ben sizle aynı yayını yapamam" diyerek programı bitirdi.