Mehmet Metiner: AK Parti herkes için özgürlük isteyen bir partidir

Eski AKP Milletvekili ve Star yazarı Mehmet Metiner AKP ilkelerini değerlendiren bir yazı kaleme aldı. Metiner, AKP'nin herkes için özgürlük isteyen bir parti olduğunu kaydederek "Bizi milletimizden uzaklaştıracak ve ilkelerimize gölge düşürecek küçük iktidar hesapları içine girersek kaybederiz, biline" dedi.

Metiner, “AK Parti nasıl bir partidir?” başlıklı (6 Aralık 2018) yazısında AKP’nin muhafazakâr demokratlık anlayışını “muhafazakârlık anlayışı, geçmişi toptan savunmayı amaçlayan bir gericiliğe/tutuculuğa yaslanmıyor" sözleriyle açıkladı.

Metiner, AKP’nin ilkelerine bağlı bir parti olup olmadığı sorusunu cevaplamak üzere İzmir, Diyarbakır örneğini kullandı. “AK Parti İzmir’de veya Diyarbakır’da yaşayan herkese kendini en muhafazakâr ve en özgürlükçü kimliğiyle anlatır. Hiçbir parti herkesi memnun edemez. Herkesi memnun eden partilerin de ilkeleri yoktur. O yüzden “İzmir’in AK Partisi” veya “Diyarbakır’ın AK Partisi” olmaz! AK Parti tektir. Ama farklılıkları tekleştirme anlayışına sahip değildir. Tersine farklılıkları bir arada barış içinde yaşatmayı amaçlayan özgürlükçü bir partidir.”

Mehmet Metiner yazısını son sözde bir uyarıyla tamamladı: “Bizi milletimizden uzaklaştıracak ve ilkelerimize gölge düşürecek küçük iktidar hesapları içine girersek kaybederiz, biline.”

Devamı için tıklayın: AK Parti nasıl bir partidir?