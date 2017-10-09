Mehmet Metiner: Afyon Kampı’nda hangi belediye başkanlarının ipini çektik?

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Afyonkarahisar'da Partisi'nin 3 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığından toplanan '26. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda teşkilatlarla ilgili bir gündemin konuşmadığını belirterek "AK Parti'mizin Afyon Kampı’nda belediye başkanlarımızın durumu masaya yatırılmadı. Münhasıran hangi belediye başkanlarımızın ipinin çekileceği ise hiç konuşulmadı. Genel Başkanımız/liderimiz Erdoğan açılış konuşmasında, millet tarafından istenen bu değişimin gerçekleştirileceği vurgusunu yaptı. Bunun dışında diğer toplantıların hiçbirinde bu mesele gündeme getirilmedi" ifadelerini kullandı.

Star'da Mehmet Metiner'in "Afyon Kampı’nda hangi belediye başkanlarının ipini çektik?" başlığıyla yayımlanan (9 Ekim 2017) yazısı şöyle:

Son günlerde AK Parti üzerine konuşan konuşana.

Siyaseti magazine edenler dedikodulardan beslenirler.

Siyasi analiz diye önümüze koydukları bütünüyle dedikodular.

Oturdukları yerde uyduruyorlar, sonra bu uydurduklarına kendileri de inanmaya başlıyorlar.

AK Parti uzmanı diye geçinenler bilmedikleri halde bilir gibi gözükerek bu dedikoduların çoğalmasına zemin hazırlıyorlar.

Kimileri art niyetli olduğu için değil, sadece AK Parti'yi en iyi bilenlerden göründükleri için mikrofon kendilerine uzatıldığında bilmedikleri halde yorum yapma ihtiyacı hissediyorlar.

Kimileri de öylesine art niyetli ki sırf algı operasyonu yapmak için asılsız iddialar yayıyorlar.

Melih Gökçek ve diğer belediye başkanları için bir doğrunun yanına dokuz dedikodu koyarak ahkâm kesiyorlar.

AK Parti genel merkezinden veya AK Parti çevrelerinden aldıklarını iddia ettikleri yalan yanlış bilgileri köşelerine taşımak için özel gayret sarfediyorlar.

Yazılarına seçtikleri başlıklar Gökçek'le ilgili olunca veya belediye başkanlarının istifalarına dair olunca kendi uydurdukları yalanlarla kendilerini okutmasını biliyorlar.

Bize de onların yalanlarına cevap vermek düşüyor.

Bir yalanın yalan olduğunu ispatlamak pek müşkül bilirim.

Yalanın ve dedikodunun yayılma hızının doğrununkinden daha fazla olduğunu da bilirim.

Afyon Kampı’mıza gelmeden önce saygın bir televizyon kanalımızı izlerken dikkatimi çekti.

Gökçek'in Cumhurbaşkanı’mızla görüştüğü geceydi.

AK Parti'ye ve Gökçek'e dair neler söylendi neler...

Partinin içinde olan bizler bilmiyoruz ama o beyler maşallah her şeyi biliyorlar!

Dedikodu ve yalana dayalı bilgilerin adı "kulis" olunca o beylerin unvanı da AK Parti uzmanı ve siyasi analist oluyormuş demek ki!

AK Parti kampının son gelişmeler dolayısıyla yapıldığını söyleyen biri AK Parti uzmanı diye kabul görüyorsa ne dersiniz?

Partimizin yılda iki kez yapılan mutad kampında belediye başkanlarının istifalarının konuşulup karara bağlanacağını konuşan birine AK Parti uzmanı veya AK Parti'nin içini en iyi bilen gazeteci unvanını verenlerin aklına şaşarım!

Gazetecilik de televizyonculuk da iyiden iyiye ayağa düşürüldü.

Çok yazık!

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Yazımın başlığına geliyorum şimdi.

AK Parti'mizin Afyon Kampı’nda belediye başkanlarımızın durumu masaya yatırılmadı.

Münhasıran hangi belediye başkanlarımızın ipinin çekileceği ise hiç konuşulmadı.

Genel Başkanımız/liderimiz Erdoğan açılış konuşmasında, millet tarafından istenen bu değişimin gerçekleştirileceği vurgusunu yaptı.

Bunun dışında diğer toplantıların hiçbirinde bu mesele gündeme getirilmedi.

Cumartesi günü liderimizin konuşmasından sonraki bölümde bakanlarımız sunumlar yaptılar.

Bu çerçevede sorulan sorulara cevap verdiler.

Pazar sabahı basına kapalı yapılan oturumda ise Başbakan’ımız bir konuşma yaptılar.

O konuşmada da belediye başkanlarıyla ilgili mesele, hele hele isimler bazında bir mesele hiç gündeme getirilmedi.

Milletvekili arkadaşlarımız siyasi önerilerini ve değerlendirmelerini arz ettiler.

Orada da belediye başkanlarıyla ilgili bir konu gündeme gelmedi.

Öğleden sonraki bölümde liderimizin yaptığı konuşma ile kamp sona erdi.

Afyon Kampı’nda belediye başkanları meselesinin konuşulup karara bağlanacağını kendinden emin tavırlarla iddia eden o AK Parti uzmanlarına o televizyonlar tekrar mikrofon uzatmaya devam edecekler biliyorum.

Ve onlar da başkaca yalanlar üzerinden hayatlarını sürdürecekler, hiçbir şey olmamış gibi.

AK Parti'yi kafasına takan köşe yazarları da uydurmaya devam edecekler.

Liderimizin açılış konuşmasında söylediği bir laf üzerinden ürettikleri magazinel yorumlar gibi.

Kampa kurucu ve eski bakan sıfatıyla katılan iki isme Erdoğan'ın tekrar görev verebileceği iddiası üzerinden eminim ki o AK Parti uzmanı diye geçinenler de tepinip duracaklardır.

Bilinsin ki hiç kimseye özel davetiye gönderilmiş değildir.

Liderimizin söylediği geneli/herkesi kapsayan doğru bir yaklaşımdır.

Görevden alınıp kenara çekilenler arasında ihanet etmeyenlere görev verilebileceği ifadesi münhasıran birileri için söylenmiş değildir.

AK Parti'de liderimizin de dediği gibi görev istenmez, verilir.

İhanet olmadığı sürece liderimiz kimseyi dışlamaz ve herkese de uygun gördüğü görevi verir.

Afyon Kampı’mızda hangi belediye başkanlarımızın görevden alınacağı meselesi isimler bazında konuşulmadı ama liderimizin ağzından ifade edildiği üzere bundan sonraki süreçte milletin istemediklerinin artık o makamlarda kalamayacakları da kesin bir dille netleştirilmiş oldu.

Yürekten inanıyorum: Liderimizin öngördüğü doğrultuda gerçekleşecek değişimle AK Parti çok daha güçlenecektir.