Mehmet Metiner: Abdullah Gül’ü her türlü eleştiririm, lakin ona asla “it” demem

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün geçtiğim hafta yayımlanan 696 sayılı Kanunu Hükmünde Kararname(KHK) ile ilgili olarak "kaygı verici", "gözden geçirilmeli" yorumlarında bulunmasının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın tepki göstermesinin ardından AKP Milletvekili Mehmet Metiner'in bugün Star gazetesinde yayımlanan yazısında yer alan “Varsın o darbeci teröristlerin ‘siyasi itler’i ürümeye devam etsinler” cümlesinin Abdullah Gül'e yönelik olarak söylediği yorumlarında bulunuldu.

Sözlerinin haber olmasının ardından AKP Milletvekili Mehmet Metiner Twitter'dan açıklama yaptı. Metiner" Abdullah Gül’ü her türlü eleştiririm. Gerekirse ağır konuşurum. Lakin ona asla “it” demem. “Siyasi itler”lerden kastım Gül değil, o lafı milletimize edenlerdir, biline..." paylaşımında bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin "bastırılmasında" rol oynayan sivillere yargı muafiyeti getiren düzenleme için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "kaygı verici", "gözden geçirilmeli" yorumlarında bulunmuştu. Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP kurucularından Bülent Arınç'ın da retweetleyerek desteklediği paylaşımlar için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir" demişti. Erdoğan, daha sonra "düzenlemenin son derece açık olduğunu" vurgulayarak "Yazıklar olsun" ifadesini kullanmıştı.

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Metiner'in "Devamı'nı merak edenlere: Darbeci teröristlere gül dağıtanlardan olmayız!" başlığıyla (1 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Darbeye kahramanca direnen halkı başlarına taç etmek yerine korkutmayı tercih edenler bilerek KHK’daki ifadeleri çarpıtma yoluna gidiyorlar.

Kafasında “hinlik ve muğlaklık” olanlar KHK’da muğlaklık olduğunu söylüyorlar.

Ne yani, 15 Temmuz ve devamındaki 16 Temmuz’da yanıbaşındaki kardeşini, bacısını ve gencecik evladını hunharca öldüren o teröristlere bir de gül mü dağıtacaktı halkımız?

Gül dağıtanlarla yol arkadaşlığını pek seversiniz, biliriz…

Lakin bilesiniz ki bizim zalimlere ve katil sürülerine dağıtacağımız güllerimiz yok.

Biz bir yanağına vurulduğunda öbür yanağını çevirenlerden değiliz.

Ne zalimlere gül dağıtırız ne de gülücük.

Şahsi ikbalimiz için onlara göz kırpmayı, onlarla ağız birliği etmeyi veya onlarla aynı safa düşmeyi zül addederiz.

KHK gayet açık.

KHK münhasıran 15 Temmuz ve devamı olan 16 Temmuz’u kapsamaktadır.

Hep bir ağızdan “devamı” ibaresi üzerinden maraza çıkartanlara soruyorum: Diyelim ki yeni bir 15 Temmuz oldu. Halkımız direnmesin mi?

“Dirensinler ama hukuk içinde kalsınlar!” mı dediniz?

Karşınızda ölüm kusan silahlarını size doğrultmuş darbeci teröristlere “bir fiske bile kondurmayın, zinhar bir tokat bile indirmeyin ha, sonra hesap sorulur sizden!” demeye getirenler bal gibi darbe yanlısıdırlar.

Onlara kızmıyorum, zira onlar kendilerine verilen rolü oynuyorlar.

Lakin bizim mahalledeki kimi eski siyasetçilerin ve yazarların FETÖ’nün siyasi parti ve ayaklarıyla aynı telden çalmaları hem üzücü hem düşündürücü değil mi?

Herkes kendi rolünü oynuyor ve saflar giderek netleşiyor.

“Devamı”nı merak edenlere cevabımdır: 15 Temmuz’un devamında yeni 15 Temmuz’lar gelirse halkımızın darbeci teröristlere karşı şanlı direnişi devam eder.

Varsın o darbeci teröristlerin “siyasi itler”i ürümeye devam etsinler.

Ama biz asla darbeci teröristlere gül dağıtanlardan olmayız!