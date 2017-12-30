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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül'e KHK göndermesi: Sinsi destek verenler, sizlere yazıklar olsun!

30 Aralık 2017 20:57

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin "bastırılmasında" rol oynayan sivillere yargı muafiyeti getiren ve gelecek için de yargı bağışıklığı taşıdığı eleştirilerine hedef olan düzenleme için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den gelen eleştirilere tepki gösterdi. Erdoğan isim vermeden 'dava arkadaşlarım' diye seslenerek, "Nasıl olur da Bay Kemal'in kayığına binersiniz, yazıklar olsun" ifadelerini kullandı. İşte o konuşma: "Ya biz bir yolda beraber aynı dava arkadaşı değil miyiz, gönüldaş değil miyiz, nasıl oluyor da bir anda affedersiniz Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz, nasıl olur. Özellikle CHP'nin bazı milletvekilleri haysiyet çizgisinin dışına taşan sözlerle güya hükümete, ama asıl halkımıza terbiyesizlik yapmaya başladı. Milletimizi hedef alan saldırılara tahammül etmemiz mümkün olamaz. Darbe teşebbüsü tarihimizin en ahlaksız girişimiydi, bastırma tarzı ise en ilkeli en gururlu en onur verici hadisesidir. Biz böyle bir milletin evladı olmaktan şeref duyuyoruz. Yapılacak iş gayet basittir, ilgili yerlere bu görüşler iletilir, tartışılır ve gereği yapılır. Bunun yerine CHP ve birtakım terör örgütlerinin hakaret için açtıkları yoldan gitmenin adı olsa olsa fırsatçılıktır. Birilerinin zil takıp oynamasına vesile oldukları için yazıklar olsun. Onlar oynuyorsa herhalde iyi yolda değilsiniz."

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