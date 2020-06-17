Mehmet Metiner: 15 Temmuz akşamı kayıplara karışan eski bir bakan şimdi devlet bankalarımızdan birine atandı

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, 15 Temmuz akşamı İstanbul'a birlikte indikleri bir bakanın o akşam kayıplara karıştığını belirterek "O eski bakan şimdi devlet bankalarımızdan birine yönetim kurulu üyesi olarak atandı" ifadelerini kullandı.

Daha önce bir televizyon kanalında "Melih Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna "Parsel parsel sattığı için" açıklamasında bulunan Mehmet Metiner, bu kez de kamu bankalarına yapılan atamalar konusunda bir itirafta bulundu.

Mehmet Metiner, kişisel Twitter hesabından şunları söyledi: "15 Temmuz akşamı İstanbul’a birlikte indiğimiz bir bakanımız o gece kayıplara karıştı. O eski bakan şimdi devlet bankalarımızdan birine yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Bu kıssadan nasıl bir hisse çıkar bilmiyorum. Bildiğim siyasetin işine akıl sır ermiyor."

Eski bakanlardan Veysi Kaynak ve Faruk Çelik Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunurken, Abdulkadir Aksu da Vakıfbank yönetiminde görev alıyor.