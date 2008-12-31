Mehmet Kurtuluş 'Altın Kamera' adayı

Almanya'da en fazla izlenen ''Tatort'' adlı polisiye dizide başrol oyuncusu olarak bir Türk komiseri canlandıran Mehmet Kurtuluş, ''Hörzu'' adlı televizyon dergisi tarafından verilen ve ülkenin en büyük film ödülü olarak gösterilen ''Altın Kamera''ya aday gösterildi.



Axel Springer yayınevi tarafından yapılan açıklamada, en iyi erkek oyuncu kategorisinde Kurtuluş ile birlikte Klaus Behrendt ve Christian Berkel'in, en iyi kadın oyuncu kategorisinde Anja Kling, Claudia Michelsen ve Jördis Triebel'in aday gösterildiği bildirildi.



44. Altın Kamera ödüllerini kazananlar 4 Şubat 2009 tarihinde Berlin'de açıklanacak.

