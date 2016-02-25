Mehmet Kırkıncı hayatını kaybetti

Bir süredir akciğer ve böbreklerinden rahatsızlığı bulunan ve Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınan Bediüzzaman Said-i Nursi'nin talebelerinden 88 yaşındaki Mehmet Kırkıncı, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kırkıncı'nın cenazesinin, 26 Şubat'ta cuma namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Mehmet Kırkıncı'nın ailesini telefonla arayarak taziyelerini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Mehmet Kırkıncı'nın vefatından müteessir olduğunu ifade ederek, merhuma Allah'tan rahmet, aile bireylerine ve yakınlarına da sabır ve metanet diledi.

Mehmet Kırkıncı kimdir?

Erzurum merkeze bağlı Gülüce köyünde 1928 yılında dünyaya gelen Mehmet Kırkıncı, uzun yıllar dini alanda eğitim gördü.

Isparta'da 1955 yılında Bediüzzaman Said-i Nursi ile tanışarak onun talebesi olan Kırkıncı, daha sonra Erzurum'da Risale-i Nur ve Arapça dersleri verdi.

Nur cemaatinin önde gelenlerinden olan Kırkıncı'yı, Erzurum programları sırasında geçen yıl ağustos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekim ayında da Başbakan Ahmet Davutoğlu ziyaret etmişti.