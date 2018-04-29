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BBC Türkçe

Mehmet Hakan Atilla: 'Reza Zarrab'dan asla rüşvet istemedim, almadım'

ABD'de görülen İran'a yaptırımların delinmesiyle ilgili davanın tek sanığı eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ifadesinde, "Reza Zarrab'dan asla rüşvet istemedim, almadım" dedi. Yargıç Berman, Atilla'nın avukatlarının beraat talebi ko

29 Nisan 2018 20:30

ABD'de görülen İran'a yaptırımların delinmesiyle ilgili davanın tek sanığı eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla kendi isteğiyle tanık sandalyesine geçip ifade verdi.

Avukatı Cathy Fleming'in sorularını yanıtlayan Mehmet Hakan Atilla, "Reza Zarrab'ın aksine FBI'a yalan söylemedim" dedi.

Atilla ayrıca "Zarrab'dan asla rüşvet istemediğini ve almadığını" söyledi.

Zarrab gibi "İran'a ABD yaptırımlarını delmek" ile suçlanan Atilla, hakkındaki iddiaları yalanladı.

27 Mart 2017'de New York'taki John F. Kennedy Havaalanı'nda FBI ajanları tarafından tutuklanan Atilla, o günden bu yana oğlu ve eşiyle sadece bir kez görüştüğünü belirtti.

New York'taki mahkemede ilk olarak Türk Hava Yolları'ndan Semra Ibrahimi Hamza, savunma cephesinin tanığı olarak dinlendi.

Hamza'ya sanık Mehmet Hakan Atilla'nın seyahatleriyle ilgili bilgiler soruldu.

Ardından Atilla, avukatı Cathy Fleming'in sorularını yanıtladı.

Fleming, davanın iddianamesinde yer alan ve 3 Aralık 2011'de Reza Zarrab adına İran Merkez Bankası Başkanı'na yazılmış Farsça bir mektupta geçen "ekonomik cihad" ifadesini sordu.

Atilla "İran'a karşı ekonomik cihad yaptınız mı?" sorusuna "Böyle bir şeyi ilk kez burada duydum" yanıtını verdi. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları konusunda ise sadece "ana hatlarıyla" bilgi sahibi olduğunu belirterek, "Bu konuda uzman değilim" dedi.

Davanın 6 Aralık'taki duruşmasında Reza Zarrab, tanık olarak kürsüye geldiğinde "Hakan Atilla benden hiç rüşvet istemedi" demişti. Rüşvet meselesi Hakan Atilla'ya da soruldu.

Başından beri davayı izleyen gazeteci Adam Klasfeld'in aktardığına göre avukat Fleming ile Atilla arasında şu diyalog yaşandı:

Reza Zarrab'dan rüşvet aldınız mı?

Hayır.

Hiç rüşvet istediniz mi?

Asla.

https://twitter.com/bbcturkce/status/941743277589622784

Mehmet Hakan Atilla'nın tanıklığı sonrası davanın yargıcı Richard Berman, 11-12 Aralık günleri mahkemede tanık olarak dinlenen eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın ifadelerinin geçerli sayılması gerektiğini söyledi.

Korkmaz mahkemedeki ifadesinde Türkiye'de 25 Aralık 2013 tarihli yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve "25 Aralık soruşturmasının Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal'in de aralarında olduğu yolsuzluğa karışan kişilere yönelik olduğunu" söylemişti.

Yargıç Berman, bu ifadelerle ilgili "Korkmaz, denetlediği bir polis soruşturmasına dair ilk elden bilgileri verdi" dedi.

Savunma avukatları, Hüseyin Korkmaz'ın ifadesinin Atilla'ya zarar verici nitelikte olduğu görüşünü dile getirdiğinde ise Berman'ın buna yanıtı "Durum bunun tam tersi" oldu.

Berman, "İşin garip yanı, Korkmaz'ın ifadesi Sayın Atilla'nın savunmasına yardım edici nitelikte görünüyor" diye konuştu.

Yargıç Berman, Mehmet Hakan Atilla'nın avukatlarının beraat talebi konusundaki kararını ertelerken, savcılık makamına da talebe yanıt için Pazar günü TSİ 01:00'e dek süre verdi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Atilla, kefaletle serbest bırakılmasını talep etmiş ancak mahkeme talebi reddetmişti.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı Mehmet Hakan Atilla için 50 yıla kadar hapis ve 2 milyon dolar para cezası istiyor.

https://twitter.com/bbcturkce/status/934076669442134016
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