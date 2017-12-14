Mehmet Hakan Atilla da ABD'de görülen davada tanık kürsüsüne çıkacak

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla tutuklanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın tek sanık olarak yargılandığı davanın 13. oturumu sona erdi. Davanın en önemli gelişmesi, yarınki duruşmada Mehmet Hakan Atilla'nın tanık kürsüsüne çıkarak savunma yapacak olması oldu.

Bu Zarrab’ın savcılarla işbirliği yapma ve tanık kürsüsüne çıkma kararından sonra en önemli gelişme kolarak kabul edildi. ABD’de 27 Mart günü FBI tarafından tutuklandığında sorulara cevap vermeyen ve işbirliği yapmayacağını kaydeden Atilla, 3 haftadır devam eden jürili duruşmaların son günlerinde önce avukatlarının daha sonra da çapraz sorgulamada savcı yardımcılarının sorularını çevaplandıracak.

Razi Canikligil'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, ABD’deki yüksek profilli davalarda pek az rastlanan bu tür gelişmelerde savunma ya davayı kazanamayacağına inandığı zaman son çare ya da sanığın kendi ısrarı sayesinde tanık olarak dinlenilmesini tercih olarak kullanıyor.

Öte yandan bugün görülen duruşmada "17 Aralık'ta kumpas" davası sanığı eski polis Hüseyin Korkmaz'ın çapraz sorgusuna devam edildi.

Korkmaz, New York Güney Savcılığı'nın davada kanıt olarak sunduğu belgeleri ABD'ye nasıl getirdiğine dair detayları aktardı. Savunma avukatları da Korkmaz'ın Gülen hareketi ile bağlantılarına yönelik sorular yöneltti. Korkmaz, "Gülen Cemaati ile ilişkisi olmadığını" savundu.

Korkmaz şimdiye dek verdiği ifadede 17 Aralık soruşturmasının "1 Numara'sının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu" söylemişti. Korkmaz ayrıca, "Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'e, 200 bin dolar tutarında ödeme yapıldığını" öne sürmüştü. Tutuklanıp serbest bırakılmasının ardından ABD'ye yerleştiğini ifade eden Korkmaz, “ABD’ye geldikten sonra savcılıktan üç defada 300’er dolar, FBI’dan ise 50 bin dolar para aldığını açıklamıştı.

Korkmaz, Halkbank yetkililerinin İran hükümetinden temsilcilerle yaptığı toplantıda, Reza Zarrab ve Türk hükümetinden yetkililerin de yer aldığını söylemişti.

Mahkemede ABD’de eşi ve kızıyla birlikte yaşadığı apartman dairesinin kirasını da savcılığın ödediğini belirten Korkmaz, “17 Aralık operasyonunun koordinatörü olduğunu” savunmuştu.

Atilla'nın avukatı Cathy Fleming, Hüseyin Korkmaz'ın kamu tanığı olarak verdiği ifadeler nedeniyle "yargılamanın hükümsüz kılınması için" mahkemeye başvuruda bulunmuştu. Korkmaz'ın tanıklığının Türkiye'den çalınan kısmi polis dosyasına dayandığını ve beyanlarının ön yargılı, yanlış ve aşırı olduğunu savundu. Yargılamanın hükümsüz kılınması yolundaki talebin önemine dikkat çeken Berman, başsavcılıktan yazılı olarak cevap istemişti. Berman savcılıktan, Korkmaz'ın tanıklığını dayandırdığı bilgilerin nereden ve hangi yolla geldiğini daha ayrıntılı olarak anlatmaları gerektiğini vurgulamıştı.

İşte davadan öne çıkan gelişmeler:

23.00 Yarınki duruşma Türkiye saatiyle 17.15’te.



22.58 Video izletildi, jüri salondan ayrılıyor.



22.55 Jüri üyeleri, Atilla’nın videosunun kısa bir versiyonunu izliyor.



22.50 Tartışmalar, ‘bazı delillere ilişkin meselelere’ dair. Berman, jüriye oturumun erken biteceğini söyledi. Duruşma bitmeden önce jüri üyeleri tarafların şartlarını dinleyip videoyu izleyecek.



22.45 Taraflar arasındaki tartışmalar, Atilla’nın muhtemelen bugün kürsüye çıkmayacağına işaret ediyor.



22.19 Atilla’nın ABD’de tutuklandıktan sonraki ilk sorgusu sırasında çekilen videonun sekiz dakikalık kısmı izleniyor.



22.15 Yargıç Richard Berman: 'Atilla ile başlamaya hazırız.'

22:08 - Öğle arası sona erdi.

21:00 - Duruşmada öğle arası verildi.

20:42 - Savcı: Şu anda veya hayatınızın bir döneminde Gülenci hareketin içinde yer aldınız mı?

Korkmaz: Hayır, asla.

20:39 - Korkmaz'ın çapraz sorgusunu sona erdi.

20:35 - Savcılığın Korkmaz'a yönelik soruları bitince Harrison Korkmaz’a 'Siz Türkiye’de kanuna karşı geldiniz ve adli delilleri çaldınız ve burada müvekkilimize karşı kullanmaya çalışıyorsunuz değil mi?'sorusunu yöneltti. Kokmaz, “Evet bunun için uğraştım” ifadesini kullandı.

20:33 - Harrison, Korkmaz'ın serbest bırakılmasını Gülen'in istediğini öne sürdü.Korkmaz'a "Siz hapisteyken Fetullah Gulen 20 nisan'da bir mektup yazdi ve sizin ve arkadaslarinizin salinmasini istedi mi?" sorusunu yöneltti.

Korkmaz: Bu, bugün sizden ilk kez duyduğum saçma bir şey.

20:30 - Hakan Atilla'nın aukatları müvekkillerinin serbest bırakılmasını istedi.

20:22 - Korkmaz, 15 Temmuz'da TBMM'nin vurulması ile ilgili sorularına "Bunu bilmediğini" söyleyerek yanıt verdi.

20:20- Harrison, Korkmaz'a Gülencilere ilişkin sorular soruyor. Korkmaz "Bu konuda bir şey bilmediğini" söylüyor.

20:17 - Korkmaz, 15 Temmuz'a ilişkin, "15 Temmuz gecesi bir olay, bir hadise oldu da ne oldu bilmiyorum. Kim yaptı bilmiyorum. Medya buna darbe dedi." ifadesini kullandı.

20:15 - Korkmaz "Darbe girişimi analisti veya darbe girşiminin bir parçası olmadığını" söyledi.

20:08 - Soru: Ağustos ayında uluslararası seyahat yasağını ihlal ettiniz ve ülkeden kaçtınız, değil mi?

Korkmaz: Evet.

19:57 - Korkmaz tutuklandığında söz konusu belgeleri annesinin sakladığını ifade etti.

19:55 - Korkmaz, sö konusu kanıtların çalınığ çalınmadığı sorusuna "Beyefendi polisim ben" diyerek yanıt verdi.

19:50 - Harrison, Korkmaz'ın elindeki kanıtlardaki bilgilerin değiştirildiğini iddia ediyor. Harrison, Korkma'a "metadata" kavramını bilip bilmediğini soruyor. Korkmaz bilmediğini söylüyor.

19:45 - Harrison, Korkmaz'a hangi kanıtların şiferelendiğini sordu.

19:40 - Korkmaz, CD'lerdeki bilgileri şifreli bir flaş diske aktardıktan sonra CD'leri yok ettiğini söylüyor.

19:30 - Korkmaz, savunmanın davada delil olan belgeleri nasıl ele geçirdiği konusunda savcılığın odasına gittiğini kimin kimi çağırdığını hatırlamadığını söyledi.

“O gün televizyonda Erdoğan Bayraktar istifa ediyordu. Ben de savcıya 'Bunlar bizim tapelerle uyuşuyor’ dedim” diyen Korkmaz, söz konusu CD’leri bu şekilde kopyaladıklarını söyleyerek savcının kendisine “Bana bir şey olursa bunlar sana emanet” dediğini iddia etti.

19:22 - Korkmaz, 17 Aralık operasyonlarında ele geçirilen kanıtlardan bahsediyor.

19:15 - Harrison, Korkmaz'ın Türk hukukunu ihalal ettiği konusunda sıkıştırıyor.

18:25- Halkbank’ın eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın pazartesi tanık kürsüsüne çıkacağı belirtildi.

18:03 - Önceki ifadesinde görevden hemen alındığını ve köprüye atandığını söyleyen Korkmaz bugün basuru nedeniyle 10 günlük rapor aldığını söyledi.

18:00 - Korkmaz'a köprüye atandığında bazı belgeleri imha edip etmediği soruldu. Korkmaz 21 Aralık gecesi kendi müsveddelerini, notlarını imha ettiğini, resmi bir belge imha etmediğini söylüyor. 'Müsveddelerime kıydım’ ifadesini kullanıyor.

17:52 - Korkmaz, Erdoğan'ın kendisi ve bakanlar hakkında soruşturma açıldığını öğrendiğinde Gülen'in Türkiye'ye dönmesi için dava açtığını söyledi.

17.40 - Korkmaz, Düleyman Aslan'a verilen rüşvetlerle ilgili konuşmak istedi ancak avukat Todd Harrison, Korkmaz'a yalnızca kendi sorularına cevap vermesi konusunda azarladı.

Soru: Mehmet Hakan Atilla hiç rüşvet aldı mı?

Korkmaz: Hayır.

17: 30 - Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Todd Harrison, Korkmaz'a 17 Aralık soruşturmasına yönelik sorular yöneltiliyor.

17:25 - Hüseyin Korkmaz'ın çapraz sorgusu devam ediyor.

17:20 - Jüri salona geldi