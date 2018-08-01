Mehmet Güreli'den yeni film: Dört Köşeli Üçgen

Sinema, müzik, resim ve edebiyatın önemli isimlerinden Mehmet Güreli’nin yeni filmi “Dört Köşeli Üçgen” vizyona girdi.

“Gölge”den sonra ikinci uzun metraj sinema filmi olan “Dört Köşeli Üçgen” Güreli’nin aynı zamanda dayısı olan ünlü yazar Sâlâh Birsel’in aynı adlı romanından uyarlandı.



İflah olmaz bir gözlemcinin hikâyesinin anlatıldığı filmin başrolünde yer alan Mustafa Dinç’e; Ülkü Duru, İştar Gökseven, Kaan Çakır, Emre Altuğ, Mehmet Esen, Sezgi Mengi, Alper Saldıran, Şencan Güleryüz, Gökçer Genç, Pınar Tuncegil ve birçok önemli isim eşlik etti. Filme ayrıca Sâlâh Birsel’in eşi, tiyatrocu Jale Türkan Birsel de konuk oyuncu olarak destek verdi.



Görkem Yeltan’ın senaryosunu kaleme aldığı “Dört Köşeli Üçgen”in yapımcılığını Yeditepe Film üstleniyor. Görüntü yönetmenliğini Ahmet Sesigürgil’in gerçekleştirdiği filmin özgün müzikleri Mehmet Güreli’nin imzasını taşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden yapım desteği alan filmin çekimleri İstanbul, Alaçatı, Bodrum ve Selçuk’ta gerçekleştirildi.