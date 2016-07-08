Mehmet Günsür de 'Kösem Sultan'a katıldı

Muhteşem Yüzyıl'da hayat verdiği 'Şehzade Mustafa' karakteriyle hayran kitlesini artıran Mehmet Günsür'ün, ekim ayından itibaren 'Kösem Sultan' dizisinde rol alacağı iddia edildi.
'Muhteşem Yüzyıl'da padişah Kanuni Sultan Süleyman'ın otağında boğdurulan 'Şehzade Mustafa'nın ölümü, Günsür'ün muhteşem performansının etkisiyle uzun süre konuşulmuştu.
4 yıl boyunca izleyici ile buluşan 'Muhteşem Yüzyıl’da 'Şehzade Mustafa’ karakterini canlandıran Günsür, Kösem’de 'Hezârfen Ahmed Çelebi’ye hayat verecek.