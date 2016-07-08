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Medya

Mehmet Günsür de 'Kösem Sultan'a katıldı

Yeni sezona ekim ayında başlayacak olan 'Muhteşem Yüzyıl Kösem'in kadrosuna Mehmet Günsür de dahil oldu

08 Temmuz 2016 19:16

Muhteşem Yüzyıl'da hayat verdiği 'Şehzade Mustafa' karakteriyle hayran kitlesini artıran Mehmet Günsür'ün, ekim ayından itibaren 'Kösem Sultan' dizisinde rol alacağı iddia edildi.

'Muhteşem Yüzyıl'da padişah Kanuni Sultan Süleyman'ın otağında boğdurulan 'Şehzade Mustafa'nın ölümü, Günsür'ün muhteşem performansının etkisiyle uzun süre konuşulmuştu.

4 yıl boyunca izleyici ile buluşan 'Muhteşem Yüzyıl’da 'Şehzade Mustafa’ karakterini canlandıran Günsür, Kösem’de 'Hezârfen Ahmed Çelebi’ye hayat verecek.

 

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