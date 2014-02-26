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Yaşam

Mehmet Gün hayatını kaybetti

Sanatçı Mehmet Gün, Berlin'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

26 Şubat 2014 18:26

 

Sanatçı Mehmet Gün, yaşadığı Almanya ’da hayatını kaybetti. Sanatçının galerisi Galerie-Seitz’dan yapılan açıklamada Mehmet Gün’ün Berlin’e tedavi gördüğü hastanede öldüğü duyuruldu. Radikal'de yer alan habere göre, Galericisi Uli Seitz, ‘Bu yıl kamusal bir kurumda büyük bir sergi yapmayı ve son resimleriyle ilgili geniş bir katalog yayımlamayı planlıyorduk. Onun snatsal kişiliğine layık biçimde bu projeleri yine hayata geçireceğimizi umuyorum” dedi.

1954 doğumlu Mehmet Gün, Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim gördü. Sayısız karma sergiye katılan çok sayıda kişisel serge açan sanatçı, soyut tuvalleriyle tanınıyordu. Resmin yanı sıra fotoğrafa da yönelen Gün, son sergisinde tekrar tuval işleri yapmıştı. Berlin sanat çevrelerinde Denis Gün ismiyle de tanınan Mehmet Gün, İKSV’nin kurucusu Aydın Gün’ün oğluydu.

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