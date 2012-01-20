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Mehmet Görmez'den twitter'a hadis

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, her Cuma günü sosyal paylaşım platformu twitter üzerinden hadis paylaşacağını duyurdu.

20 Ocak 2012 02:00

T24 - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, her Cuma günü sosyal paylaşım platformu twitter üzerinden hadis paylaşacağını duyurdu. Görmez'in bugünkü mesajında "Güzel söz sadakadır, Allah’ın kullarına selam vermeniz sadakadır, Kardeşinizin yüzüne tebessüm etmeniz sadakadır” ifadeleri yer aldı.


Geçtiğimiz günlerde sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, twitterdaki son mesajında bir hadis hocası olarak her Cuma günü takipçileriyle Hazreti Peygamberin hikmetli sözlerinden bazı kesitler paylaşacağını duyurdu.


Diyanet İşleri Başkanı Görmez, bugünkü mesajında Hz. Peygamberin “Güzel söz sadakadır, Allah’ın kullarına selam vermeniz sadakadır, Kardeşinizin yüzüne tebessüm etmeniz sadakadır.” İfadelerine yer verdi.


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in twitter hesabı: @dibmehmetgormez


Diyanet İşleri Başkanlığının resmi twitter hesabı: @diyanetbasin


 

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