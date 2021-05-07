Mehmet Faraç: Elimde kamuoyuna açıklanmayan ciddi bir anket var

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç, bugünkü yazısında, elnmde kamuoyuna açıklanmayan ciddi bir anket olduğunu belirterek, "Ne yazık ki Cumhur İttifakı'nın öyle yerle bir olduğuna ilişkin bir veri yok o ankette... Yükselen bir parti var, o da İyi Parti” dedi.

“CHP'ye gelince, ne yazık ki bırakın yerinde saymayı, ideolojik erozyon, Atatürk düşmanlarının partiye sızdırılması ve son olarak Orhan Sarıbal adlı vekilin Tunceli üzerinden Atatürk ve arkadaşlarına saldırması gibi utanç verici eylemler ana muhalefeti eritmeye devam ediyor” diyen Faraç, devamında şunları kaydetti:

“Şimdi söyler misiniz; kendi ayağına kurşun sıkarak tabanında infial yaratan bir muhalefet ısrarla kendini zayıflatırsa, ‘128 milyar dolar nerede’ sorusunu gür bir sesle haykıracak ve sonuç alabilecek bir halk muhalefeti örgütlenebilir mi?”

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