Mehmet Eymür'e ilk soru: Yeşil yaşıyor mu?

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'Yeşil' hayatta mı?

Gözaltı gerekçesi

Bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür savcılıkta 6 saat sorgulandı.Eski MİT’çi Mehmet Eymür sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Eymür’e sorgusu sırasında birçok soru soruldu.Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Mehmet Eymür’ün sorgusu sırasında Devrimci-Karargah örgütü davasının tutuklu sanıklarından eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın TBMM Susurluk Komisyonu’nda 4 Şubat 1997’de verdiği ifadesinin baz alındığı öğrenildi.Avcı, Susurluk Komisyonu’nda verdiği ifadesinde Eymür’ü, birçok faili meçhul cinayet ve bombalama eyleminin MİT ayağı olmakla suçlamıştı.Avcı, PKK’yla mücadele etmek için örgüte önemli ölçüde maddi yardımda bulunan finans çevreleri ve uyuşturucu kaçakçılarına karşı yasal mücadele yapılamadığı anlayışı ile illegal şekilde çalışacak emniyet, MİT ve jandarma içinde gruplar oluşturulduğunu söylemişti.Mehmet Eymür’e ifadesi sırasında ilk olarak MİT’te eleman olarak kullandığı “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım’ın yaşayıp yaşamadığı sorusunun sorulduğu öğrenildi.Eymür’e ayrıca, MİT’çi Tarık Ümit ile Mehmet Ali Yaprak’ın kaçırılması, Kürt işadamlarından Savaş Buldan’ı öldürdüğü iddia edilen astsubay Duran Fırat’la olan bağlantısının da sorulduğu bildirildi.Eymür’ün ise sorgusunda faili meçhul cinayetlerle bir ilgisinin bulunmadığını, görevi gereği, çok sayıda isimle görüşmeler yapmış olabileceğini belirtti.Mehmet Eymür hakkındaki suçlamaları reddetti.Mehmet Eymür hakkında Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen gözaltı kararı, “Suç işlemek için kurulan örgüt faaliyeti çerçevesinde birden çok insanın tasarlayarak öldürülmesi eylemine katılmak” gerekçesine dayanıyor.Kararda Mehmet Eymür’ün evinin ve müştemilatının aranması, aramalar sonucunda “suç olabileceği değerlendirilen” bulgulara el konulması isteniyor.Eymür’ün kullandığı otomobilin de aranmasının istendiği 28 Kasım tarihli kararda Eymür’ün bilgisayarlarında, dijital depolama aygıtlarında arama yapılması, bilgisayar kayıtlarının kopyasının alınması, disket, CD ve diğer elektronik cihazların da aranması, elde edilen deliller üzerinde parmak izi incelemesi yapılması da talep ediliyor.