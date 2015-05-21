Mehmet Eymür: Savaş Buldan cinayetinde askerler de vardı

Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, 1990’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlere ilişkin davada tanıklık yaptıktan sonra şimdi de yeni iddialarda bulundu. Eymür, mahkemeye verdiği dilekçede eski MİT görevlisi Tarık Ümit’in, "HDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın eşi Savaş Buldan'ın öldürülmek için kaçırıldığında iki başçavuşun da ekibin içinde olduğunu kendisine aktardığını" ileri sürdü.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, aralarında Mehmet Ağar’ın da bulunduğu 19 sanık hakkında açılan davada tanık olarak dinlenen Eymür, son duruşmada, “Kürt işadamlarına yönelik 54 kişilik ölüm listesi”ni mahkemeye sunmuştu.

Eymür bu kez de, davaya bakan Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne, “Tarık Ümit, faili meçhul cinayetler ve Susurluk olaylarıyla ilgili ilave bilgiler” başlıklı bir dilekçe verdi. Eymür dilekçede, Tarık Ümit ile 18 Şubat 1995’te İstanbul’da bir otelde yaptığı görüşmeye ilişkin şu iddiaları dile getirdi:

“Tarık Ümit, Buldan’ların olayında durakta ‘iki sivil giyimli başçavuşun beklediğini ve alınanlardan birini onların arabasına bindirdiklerini’ beyan etmektedir. Bu, faaliyeti, Polis Özel Harekât birimi ile Genelkurmay Özel Kuvvetler’den bir birimin, sivil şahıslarla yaptıklarını göstermektedir.”

Dilekçede, “Genelkurmay Özel Harp Dairesi’nde görevli Kaşif (Kozinoğlu) Bey ve grubu”nun da olayla ilgili olduğu ileri sürüldü.