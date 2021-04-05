Mehmet Esen, Koronavirüs nedeniyle Yapayalnız filminin çekimlerini durdurdu

Senaryo yazarlığını, yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği Yapayalnız filminin çekimlerini Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle durdurduğunu açıklayan oyuncu Mehmet Esen, "Bu kararı vermek maddi olarak ciddi kayıp, ama bu kayıp, canım arkadaşlarımın sağlığından daha önemli değil" dedi.

Filmin yapımcılığını da üstlenen Mehmet Esen, Yapayalnız filminin çekimlerine ara verildiğini sosyal medyada paylaştığı yazılı bir açıklamayla durudu. Esen şunları söyledi:

Yapayalnız filminin kadrosunda Halil Ergün, Fırat Tanış, Reha Özcan, Ali Erkazan, Rıza Akın, Bülent Çolak, Hakkı Ergök, Mahmut Gökgöz, Öykü Tanışman, Hasan Morkoç, Metin Tanınmış ve YouTuber Fester Abdü yer alıyor.