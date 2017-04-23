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Kültür-Sanat

Mehmet Erdem, yeni albüm müjdesi verdi

"Her şey planladığımız gibi giderse sonbahara yeni albümümüzü çıkarmış olacağız"

23 Nisan 2017 22:04

Mehmet Erdem, yeni albümünün kayıtlarına haziran ayında başlayacaklarını belirterek, "Her şey planladığımız gibi giderse sonbahara yeni albümümüzü çıkarmış olacağız. Şimdilik çıkış tarihini ekim ayı gibi belirledik" diye konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında önceki gün Ataşehir’de bir alışveriş merkezinde düzenlenen konserde sevenleriyle bir araya gelen Mehmet Erdem, yüzlerce hayranının yoğun ilgisi eşliğinde şarkılarını seslendirdi. Repertuvarında Neşet Ertaş’ın şarkılarına sıkça yer veren Erdem, “Nar Tanesi” şarkısını seslendirirken usta sanatçıyı andı.

Konser görüntülerinden oluşan son klibi “Bir Elmanın İki Yarısı”nın başarısından oldukça memnun olan sanatçı, sonbaharda albüm çıkaracağını açıklayarak şunları söyledi:

“Son video klibimiz yayınlanalı birkaç hafta olmasına rağmen, çok iyi geri dönüşler alıyorum. Haziran ayında yeni albümümüzün kayıtlarına başlayacağız. Her şey planladığımız gibi giderse sonbahara yeni albümümüzü çıkarmış olacağız. Şimdilik çıkış tarihini ekim ayı gibi belirledik.”

 

 

 

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