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Yaşam

Mehmet Ercan Vuralhan kimdir?

Mehmet Ercan Vuralhan, ikinci Özal Hükümeti'nde Milli Savunma Bakanlığı yaptı

18 Nisan 2018 19:35

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan, İstanbul Fatih'te  bıçaklanarak öldürüldü.

Mehmet Ercan Vuralhan kimdir?

Mehmet Ercan Vuralhan; 1943 yılında Malatya'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

Vuralhan, 1987 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi saflarında Ankara’dan milletvekili seçildi. İkinci Özal Hükümeti’nin Milli Savunma Bakanı oldu.

Sürekli düşmesiyle gündeme gelen ve 38 şehidin can verdiği Casa uçakları ihalesini açan bakan olarak da biliniyor.

2000 yılında Balıkesir Manyas'ta “5 bin konut yaptıracağım” vaadiyle Kor İnşaat' a su basmanı ihalesi verip, firmadan teminat olarak aldığı 1.4 trilyonluk çekle kayıplara karışan bakan, "Dolandırıcılık" ve "Çek Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından aranırken, Florya Atatürk Deniz Köşkü’ndeki TBMM misafirhanesinde kalan bakan olarak siyasi tarihe geçti.

Polisin tesadüfen Bakırköy'de gözaltına alıp; üzerindeki TBMM kimliğinde isminin "Ercan Vuralhan" olarak geçmesi, tutukluluk kararının ise “Mehmet Ercan Vuralhan” adına olması nedeniyle, serbest bırakılan bakandır.

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