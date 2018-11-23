Mehmet Erbil'in sağlık durumuyla ilgili kardeşinden açıklama: Akciğer ve böbreklerinde hasar var ama onu zorlayan...

Yoğun bakımda 35 günü geride bırakan ve uyku hali devam eden Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunu kardeşi Yeşim Erbil, sosyal medyada takipçileri ile paylaştı. Erbil, ağabeyinin iyileşme sürecinin uzun olduğunu belirterek "Temel anlamda akciğer ve böbreklerle ilgili hasarlar var ama onu zorlayan akciğer" dedi.

İşte Erbil'in o açıklaması:

"Hepinize iyi günler. Dualarınızı eksik etmeyin. Biz bekliyoruz ve dua ediyoruz. Beş hafta önce anlık değişiklikler bizi çok sevindiriyor veya üzüyordu. Bu süreç hepimize sabretmenin ne kadar önemli olduğunu öğretti. Her sabah Yoğun Bakım sorumlusu arkadaşımla telefonla konuşup akabinde önce Sezin ve aile bireylerine bilgi vermek , her sabah farklı ve güzel haberleri duymayı beklemek hepimiz için çok zor. Bazen olumlu bazen olumsuz küçük değişiklikler oluyor. Artık bu sürecin uzun olacağı belli, solunum cihazından ayrılmadı. Temel anlamda akciğer ve böbreklerle ilgili hasarlar var ama onu zorlayan akciğer.

HADİ ABİCİM, SIKI SIKI TUT ŞU UZATILAN İPİ, HEPİMİZ SENİ BEKLİYORUZ, SEVİYORUZ VE DUA EDİYORUZ."