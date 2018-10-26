Mehmet Erbil'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan açıklama

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve Maslak'ta kaldırıldığı hastanede ameliyat olan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili ünlü şovmenin 'Kaçış sendromu' hastalığı yıllardır takip eden Dr.Jan Klod Kayuka bilgi verdi. Erbil'in makinadan çıktığını ve tedavisinin yoğun bakımda süreceğini belirten Klod, "Çok kötü olan sürece atlattık diye düşünüyorum" dedi.

Ünlü şovmenin "Kaçış sendromu" hastalığı yıllardır takip eden Dr.Jan Klod Kayuka, Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Erbil'in sağlık durumuyla ilgili Hürriyet'te bilgi veren Kayuka "Mehmet Ali Erbil sabaha doğru makinadan çıktı. Şimdi görüştüm. Böbrek fonksiyonları gayet iyi. Yeni yoğun bakımda takip edilecek... Çok kötü olan sürece atlattık diye düşünüyorum..." dedi.