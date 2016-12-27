Mehmet Ekici'yle anlaşma tamam!

Galatasaray, Trabzonspor'la sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici'yle prensip anlaşmasına vardı.



Sezon sonunu beklemek istemeyen Galatasaray devre arasında Trabzonspor'la masaya oturmayı planlıyor.

gamaspor'un haberine göre; Trabzonspor'un kapısını çalacak olan Galatasaray bu sayede hem kadroda düşünmediği bazı isimleri Trabzonspor'a takasla göndererek maliyetlerinden kurtulmak hem de Mehmet Ekici'ye en kısa sürede kavuşmak istiyor.

Özellikle duran toplardaki başarısıyla dikkat çeken Mehmet Ekici bu sezon 19 resmi maçta 3 gol 1 asistle oynadı.