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Spor

Mehmet Ekici'yle anlaşma tamam!

Trabzonspor'un sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici'yi göndermeyi planladığı ileri sürüldü

27 Aralık 2016 11:52

Galatasaray, Trabzonspor'la sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici'yle prensip anlaşmasına vardı.

Sezon sonunu beklemek istemeyen Galatasaray devre arasında Trabzonspor'la masaya oturmayı planlıyor. 

gamaspor'un haberine göre; Trabzonspor'un kapısını çalacak olan Galatasaray bu sayede hem kadroda düşünmediği bazı isimleri Trabzonspor'a takasla göndererek maliyetlerinden kurtulmak hem de Mehmet Ekici'ye en kısa sürede kavuşmak istiyor.

Özellikle duran toplardaki başarısıyla dikkat çeken Mehmet Ekici bu sezon 19 resmi maçta 3 gol 1 asistle oynadı.

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