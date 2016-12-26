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Spor

Trabzonspor-Mehmet Ekici görüşmesinde sonuç yok

Yönetimin teklifini kabul etmeyen Mehmet Ekici'nin Galatasaray'la görüştüğü ileri sürüldü

26 Aralık 2016 13:09

Trabzonspor’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mehmet Ekici ile yönetim arasındaki son pazarlıkta da anlaşma sağlanamadı.
 
Daha önce 2 milyon 500 bin Euro isteyen Mehmet Ekici’nin son olarak 2 milyon 200 bin Euro’ya kadar indirdiği ve taviz vermeyeceğini söylediği vurgulandı.
 
Yönetim ise Mehmet Ekici’ye 1 milyon 600 bin Euro önererek başladığı görüşmelerde 1 milyon 700 bin Euro’ya yükseldi ama aradaki uçurum kapanmadı. Bu koşullarda anlaşmanın sağlanamayacağı kaydedildi.
 
Mehmet Ekici’nin istediği bu rakamdan sonra yönetimin kendisiyle kesinlikle anlaşmayı düşünmediği ve ara transfer döneminde bonservis bedeli alınarak ya da en azından takas yoluyla gönderilmesine karar verdiği bildirildi.

Galatasaray'ın Mehmet Ekici ile görüştüğü ve anlaşma sağladığı iddia edildi.

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