Mehmet Ekici yine sakat

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor ile yaptığı maçta sakatlanan Mehmet Ekici'nin, sol bacak adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlandığı için oyundan çıkan Mehmet Ekici'ye MR çekildiği bildirildi.
Yapılan kontrollerde 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun sol bacak arka üst adalesinde ikinci derece yırtık belirlendiği kaydedildi.
Tedavisine başlanan Mehmet Ekici'nin yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı. Süper Lig'deki Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında forma giyemeyecek Mehmet'in 16. haftadaki Kardemir Karabükspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılacağı belirtildi.