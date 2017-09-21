Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın aklı Beşiktaş maçında

Maraton Fenerium mağazasında taraftarlarla bir araya gelen oyuncular dterbi maçla ilgili açıklamalar yaptılar

Nabil Dirar \"Sabırsızlıkla Beşiktaş derbisini bekliyoruz\"

Mehmet Ekici, \"Beşiktaş maçının önemini camia ve takım olarak biliyoruz\"

\"Uzun sakatlık döneminden sonra benim için her maç önemli\"

Fenerbahçeli futbolcular Mehmet Ekici ve Nabil Dirar, Cumartesi günü oynayacakları Beşiktaş derbisine iyi hazırlandıklarını söyledi.

Mehmet Ekici ve Dirar, Ülker Stadı\'nda bulunan Fenerium Mağazası\'nda yeni sezon formalarını imzalamak için taraftarlar bir araya geldi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mehmet Ekici, \"Beşiktaş maçının önemini camia ve takım olarak biliyoruz. Aykut hoca bizi çok iyi hazırladı. Bu maçlara motive olmaya gerek yok, önemini biliyoruz. Herkes bu hafta iyi çalıştı. Umarım istediğimizi sahaya yansıtacağız.\" dedi.

Maç ayrımı yapmadığını söyleyen Ekici, \"Uzun bir sakatlık döneminden sonra sahalara döndüm, benim için her maç önemli. Her maç benim için farklıdır. Her maçta yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Beşiktaş ya da diğer derbiler diye ayırt etmiyorum. Benim için çıktığım her maç önemlidir. Sakatlık döneminde boş durmadım, salonda çalıştım. Maalesef uzun sürdü sakatlığım. Hocam şans verirse elimden geleni yapacağım. Beşiktaş\'a karşı takım olarak mücadele edip 3 puanı almamız gerekiyor.\" şeklinde konuştu.

DİRAR: \"SABIRSIZLIKLA DERBİYİ BEKLİYORUZ\"

Sarı lacivertli Nabil Dirar ise, takım olarak sabırsızlıkla Beşiktaş derbisini beklediklerini belirtti. Sakatlığından dolayı Beşiktaş karşısında forma giyemeyeceğini söyleyen Dirar, \"Geçtiğimiz hafta aldığımız galibiyet bizim için önemliydi. Birbirimize uyumumuzu her hafta artırıyoruz. Saha içinde artık daha organize bir takım görüntüsü verebiliyoruz. Kendi oyunumuzu daha fazla sahaya yansıtıyoruz. İlk 4 hafta istediğimiz gibi geçmedi. Geçtiğimiz hafta kazandığımız maç bize moral verdi. Şu an derbi için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Hem kafa olarak hem de saha içi uyun olarak daha iyi noktadayız. Herkesin sabırsızlıkla beklediği bir derbi var önümüzde. Böyle büyük maçları oynamak için geldim ama bu hafta sakatlığımdan dolayı oynayamayacağım. Bu önemli maçta umarım istediğimiz sonucu alırız.\"

Futbolcular, daha sonra taraftarların getirdiği formaları imzalayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dirar\'ın açıklamaları

-Mehmet Ekici\'nin açıklamaları

-Futbolcuların forma imzalaması

-Detaylar

HABER-KAMERA: HAKAN TARHAN/İSTANBUL,(DHA)

