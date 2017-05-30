Mehmet Dişli: Genelkurmay Başkanı'nın yaveri darbecilerle hareket etti; Hulusi Akar bana döndü ve "Sağ ol evlat" dedi

15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili aralarında 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davada, darbe girişiminin kritik isimlerinden AKP Milletvekili Şaban Dişli’nin kardeşi eski Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi Bakanı Tümgeneral Mehmet Dişli ilk ifadesini verdi.

'Darbeyi tebliğ eden' isim olmakla suçlanan Dişli, savunmasında suçlamaları kabul etmedi. İfadesinde kendisini suçlayan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar için, "Hulusi Akar yıllarca birlikte çalıştığım bir komutandır. O anki durumu en iyi kendisi bilmektedir. Yaşadığı travmatik ortam nedeniyle beni yanlış anlamış olabilir" dedi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafında Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, Dişli, “Akar, yorgun bir vaziyette arkasına yaslanmış oturuyordu. Bana döndü ‘sağ ol evlat’ dedi. Ardından da ‘Hazırlık yaptın mı? Oraya gidince ne diyeceğiz?’ diye sordu. Ben de ‘Komutanım olanları anlatacağız’ dedim. Helikopter çalıştıktan sonra ses nedeniyle konuşamadık” dedi.

"Hulusi Akar beni yanlış anlamış olabilir"

Sanık Dişli, Hulusi Akar’ın tanık olarak verdiği ifadede kendisini suçlamasını da, "Hulusi Akar yıllarca birlikte çalıştığım bir komutandır. O anki durumu en iyi kendisi bilmektedir. Yaşadığı travmatik ortam nedeniyle beni yanlış anlamış olabilir" diye değerlendirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 kişinin yargılandığı davada savunma yapan eski Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, darbecilerin kimin adına hareket ettiklerine ilişkin bir soruya, "Bu yorumlu konularda cevap vermek istemiyorum, bilmiyorum. Ne desem yarın manşet olur." karşılığını verdi.

Dişli, Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in sorularını yanıtladı. Dişli, bir soru üzerine, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a çalışmasıyla ilgili arz yapmak için gittiği Karargah'ta herhangi bir anormallikle karşılaşmadığını belirtti. Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı personelin ne zaman Karargah'a geldiğini bilmediğini ileri süren Dişli, daha sonra ensesine bir silah dayandığını ve bir odaya götürüldüğünü iddia etti.

"Şok hali yaşadım"





Dişli, "Silahlı Kuvvetler yönetime el koydu, bunu komutana bildir" denilerek Orgeneral Akar'la görüşmesinin istendiğini öne sürdü. Mahkeme Başkanı Dik, "İki kişinin darbe yapma şansı var mı? İki kişinin niye sözlerine itibar ettiniz?" sorusu üzerine Dişli, "O kadar güvenlikli yerde ensenize silah dayanmış, bir şok hali yaşıyorsunuz" cevabını verdi.

"Levent Türkkan darbecilerle birlikte hareket etti"



Orgeneral Akar'ın eski emir subayı Levent Türkkan'ın darbecilerle birlikte hareket ettiğini söyleyen Dişli, kendisine söylenenleri bir karta yazarak Orgeneral Akar'ın makam odasına girdiğini ifade etti. Karttaki "Silahlı Kuvvetler yönetime el koymuş. Uçaklar havadaymış. Beş tugay yola çıkmış" şeklindeki notları okuduğunu bildiren Dişli, bunun üzerine bir süre duraksayan Orgeneral Akar'ın kendisine, "Sen dalga mı geçiyorsun?" dediğini aktardı.

Orgeneral Akar'ın odasına Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı askerlerin girdiğini belirten Dişli, bu sırada Türkkan'ın da elinde silah olduğunu anlattı.

"Askerin elinde havlu ve sprey şişesi vardı"

Odaya girildikten sonra, "Komutanım sakin olun, zorluk çıkartmayın" denildiğini bildiren Dişli, bir askerin elinde havlu ile sprey şişesi olduğunu belirtti.

"Durun arz bitmedi" diye bağırmasının ardından askerlerin duraksadığını kaydeden Dişli'nin bu sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Dik, "Sözünüzü dinlediler, siz durun deyince durdular." dedi. Dişli, darbeyle ilgili kendilerinin verdiği notları komutana iletmeye devam ettiğini belirtmek için "Durun arz bitmedi" cümlesini kurduğunu iddia etti. Mahkeme Başkanı Dik'in, "Akıncı'ya sizi götürme fikri kimindi?" sorusuna Dişli, "Bilmiyorum." karşılığını verdi.



Kendisinin rehin alındığını, Orgeneral Akar'dan farkının bulunmadığını savunan Dişli, helikoptere bindiklerinde Akıncı Üssü'ne gittiklerini bilmediğini öne sürdü. Akıncı Üssü'ndeki Üs Komutanı odasına gittiklerinde odada eski İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk'un bulunduğunu anlatan Dişli, daha sonra eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'la birkaç kişinin odaya geldiğini söyledi.

"Bu Harmancık'ın tek başına yapabileceği bir değil"

Dişli, "Ömer paşa, 'komutanım bizimle beraber hareket edin. Beraber hareket ederek Silahlı Kuvvetleri kışlalara çekebiliriz' şeklinde bir şeyler söyledi. Komutan da 'Olur mu, hangi devirde yaşıyoruz' dedi." ifadesini kullandı. Mahkeme Başkanı Dik'in "Bu, Ömer Faruk Harmancık'ın tek başına yapacağı iş değil." sözlerinin ardından Dişli, birkaç kez Harmancık'ın bulunduğu 143. filoya götürüldüğünü ve burada 15-20 personelin daha bulunduğunu gördüğünü savundu.

Hâkim: Çelişkiler var

Bir soru üzerine Dişli, sanık Hakan Evrim'in Orgeneral Akar'la konuştuğunu hatırlamadığını iddia etti. Mahkeme Başkanı Dik'in daha önce verdiği ifadeleri okuyarak çelişkiler olduğunu belirtmesinin ardından Dişli, ilk verdiği ifadeyi kabul etmediğini kaydetti.

"Ne desem manşet olur?"

Dişli, Mahkeme Başkanı Dik'in darbecilerin kimin adına hareket ettiğini sorması üzerine ise "Bu yorumlu konularda cevap vermek istemiyorum, bilmiyorum. Ne desem yarın manşet olur." cevabını verdi.

"Abimin telefonu bende yok"

Mehmet Dişli, ağabeyi eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'yi arayıp aramadığının sorulması üzerine, "Ağabeyimin telefonu benim yanımda yoktur. Kayıtlarımda da yoktur. Benim yanımda Silahlı Kuvvetlerin baş komutanı var, siyasi başka kimseyi arama ihtiyacı duymadım." dedi.