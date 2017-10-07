Mehmet Demirkol'dan TFF eleştirisi: Bu iş şımarık çocukların oyuncağı olmaktan çıkmalı

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, A Milli Takım'ın İzlanda'ya Eskişehir'de 3-0 yenilerek Dünya Kupası hayallerini sonlandırdığı karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF), "Federasyon başkanlığı artık profesyonel olsun. Bu işi şımarık çocukların oyuncağı olmaktan çıkaralım" sözleriyle eleştirdi.

Sorunun uzun süredir tartışılan yabancı sorunu yerine organizasyon sorunu olduğuna vurgu yapan Demirkol, TFF'nin başına futbolu bilen kişilerin getirilmesi gerekliliğinin altını çizdi.

Mehmet Demirkol'un 7 Ekim 2017'de Fanatik'te "Nasıl ayağa kalkarız?" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

İzlanda’ya kaybettik ve gerçeklerimize döndük. Federasyon başkanlığı artık profesyonel olsun. Bu işi şımarık çocukların oyuncağı olmaktan çıkaralım.

Asıl tartışmamız gereken ne?

Aslında çoktan bir mucize kovalıyorduk. Hırvatistan galibiyeti sonrası, İzlanda ve Finlandiya maçları ile günü kurtarabileceğimizi düşündük. Bu da mümkündü. Ama dün 330 bin nüfuslu İzlanda’ya çoğu kez olduğu gibi yine kaybettik ve gerçeklerimize döndük. Şimdi gerçekten tartışmamız gerekene bakalım.

Sorun, organizasyon eksikliği

Konu yabancı sınırlaması değil. Gerçek bir organizasyon eksikliği. Bunu sağlamak için yeni bir şey deneyelim. Federasyon başkanlığı artık profesyonel olsun. Futbolun içinden gelme, bütün sorunlarını bilen bir duayeni işin başına getirelim. Maaşını da verelim. Etrafına profesyonelleri koyalım.

Terim sistemi gibi olmasın...

Görevleri, rolleri iyice belirleyelim. Terim’in futbol direktörlüğü gibi her şeye tek başına karar verdiği bir düzenden bahsetmiyorum. Basketbol federasyonunda olduğu gibi takım çalışmasının önplanda olduğu, gerçek bir ayağa kalkışa vurgu yapıyorum. Tecrübeli bir ismin başında olduğu bir organizasyon...

Her türlü imkân mevcut...

Futbol dünyasının belirleyeceği bu ismin etrafında finanstan, organizasyondan, futboldan anlayan bir ekibin olduğu gerçek futbol şirketinden bahsediyorum. Gelin bu işi şımarık çocukların oyuncağı olmaktan çıkarıp, gerçek bir organizasyona dönüştürelim. Bugün bunun için her türlü imkân mevcut...