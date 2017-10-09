Mehmet Demirkol'dan 'spor eğitimi' eleştirisi: Beden eğitimi okullarından çıkan çocuklar polis oldu

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Milli Takım'ın aldığı başarısız sonuçların ardından değerlendirmede bulunurken sporda eğitimin önemine dikkati çekerek, "Beden eğitimi okullarından çıkan çocuklar polis oldu" diye konuştu.

"Bu ülkeden bir şey olmaz" diyen seyircileri, "Senden bir şey olmaz; defol!" sözleriyle eleştiren Demirkol, Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın futbolun gelişiminde daha aktif rol oynaması gerektiğini vurguladı.

Futbolda düzenin değişmesi gerektiğini savunan Demirkol, işleri yoluna sokmak için 'küresel düşünüp yerel davranmak' gerektiğini savundu.

NTV Spor’da yayınlanan 'Spor Servisi' programında gündemi yorumlayan Mehmet Demirkol'un yorumlarından öne çıkanlar şöyle:

"Şunlar olmayacak. Futbol lisesi var. Oraya torpilli adam almayacaksınız kardeşim. Beşiktaş altyapısı, Fener altyapısı… ‘İşte Başkan, bizim yeğen var, çok da futbol oynamak istiyor. Bi görsen Rıdvan. Rıdvan’ın daha tekniği… Ha bu arada bizim inşaat işi ne oldu? Aa ayıpsın abi.’ Bunlar olursa olmaz. 13-14 yaşındaki çocuklara bu işler torpille dönüyor dersen bu çocuktan ne olur ki?

"Bu ülke yeniden kuruldu

ve şahane bir yer oldu"

Burada düzen böyle dönüyor. Bu düzeni kırmazsan da hiçbir şey düzelmez. ‘Ya bu düzen değişmez’… Bu düzen değişmez diyen gitsin abi. Değişir. Bu ülkede çok şey değişir.Bu ülke kurtuluş savaşını yaşadı. Bu ülke yeniden kuruldu ve şahane de bir yer oldu. Bu ülke değişir, 3 tane kafayı takmış adama bakar. ‘Bu ülkeden bir şey olmaz’… Senden bir şey olmaz, defol. Senden olmaz.

Ben görüyorum çoluk çocuğu ne kadar yetenekli adamlar olduğunu etrafta. Beden eğitimi okullarından çıkan çocuklar ne oluyor biliyor musun? Polis oluyor hepsi. Memleketin polise ihtiyacı da var, onlar da fizikli çocuklar. Ama hepsi polis olmasın ya, bir kısmı da antrenör olsun bir zahmet. Aldıkları eğitimin karşılığını versinler. Bunlar zor işler değil ki. Bak, Atınç’ın bonservisiyle olur. Maliyetli işler değil. Akıl koyacaksın ortaya. Türkiye’de Spor Bakanlığı bu kararı verecek, Milli Eğitim Bakanlığı bu kararı verecek. Bu futbolu arpalık olmaktan çıkaralım”.