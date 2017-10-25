T24 LogoT24 Logo
Spor

Mehmet Demirkol’dan 'Ruj sürüp de mi sahaya çıkacağım' diyen Mesut Bakkal'a eleştiri

"Kadın tekvando milli takımıyla bir tanıştırmak lazım zatı..."

25 Ekim 2017 20:41

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, ligdeki hakem hatalarını eleştirmek amacıyla, "Değdik mi faul oluyor. Ne yapacağım, ruj sürüp de mi çıkacağım sahaya" diyen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal'ı, "Kadın tekvando milli takımıyla bir tanıştırmak lazım zatı. Bak Bakalım bir daha böyle seksist laflar edebiliyor mu?" sözleriyle eleştirdi.

Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'nin deplasmanda Akhisar'la 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından maçın hakemi Suat Arslanboğa'nın çok sık faul çaldığını belirten Bakkal, "Birebir mücadeleye müsaade etmezsen, iyiyi kötüyü ayırmazsan nasıl futbol ilerleyecek. İkili mücadele yok. Değdik mi faul. Ne yapacağım ben, ruj sürüp de mi çıkacağım sahaya" ifadesini kullanmıştı.

Mehmet Demirkol ise NTV Spor'da yayınlanan 'Spor Servisi' programında, "Kadın tekvando milli takımıyla bir tanıştırmak lazım zatı. Bak bakalım bir daha böyle seksist laflar edebiliyor mu?" sözleriyle Bakkal'ı eleştirdi.

ETİKETLER

Mesut BakkalMehmet DemirkolrujsürüpsahaKadınTekvandoSeksistlaflar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24