Mehmet Demirkol’dan 'Ruj sürüp de mi sahaya çıkacağım' diyen Mesut Bakkal'a eleştiri

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, ligdeki hakem hatalarını eleştirmek amacıyla, "Değdik mi faul oluyor. Ne yapacağım, ruj sürüp de mi çıkacağım sahaya" diyen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal'ı, "Kadın tekvando milli takımıyla bir tanıştırmak lazım zatı. Bak Bakalım bir daha böyle seksist laflar edebiliyor mu?" sözleriyle eleştirdi.

Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'nin deplasmanda Akhisar'la 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından maçın hakemi Suat Arslanboğa'nın çok sık faul çaldığını belirten Bakkal, "Birebir mücadeleye müsaade etmezsen, iyiyi kötüyü ayırmazsan nasıl futbol ilerleyecek. İkili mücadele yok. Değdik mi faul. Ne yapacağım ben, ruj sürüp de mi çıkacağım sahaya" ifadesini kullanmıştı.

Mehmet Demirkol ise NTV Spor'da yayınlanan 'Spor Servisi' programında, "Kadın tekvando milli takımıyla bir tanıştırmak lazım zatı. Bak bakalım bir daha böyle seksist laflar edebiliyor mu?" sözleriyle Bakkal'ı eleştirdi.