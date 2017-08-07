Mehmet Demirkol'dan 'Passolig' isyanı: Bu ne işe yarıyor; marşla uğraşacağınıza bıçakla uğraşın!

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Konyaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yenerek kazandığı Süper Kupa maçından sonra 'Passolig' sistemini eleştirdi. Sahaya sokulan yabancı maddelere tepki gösterern Demirkol, "Milletin söylediği marşla uğraşacağınıza bunlarla (bıçak) uğraşın; hani ne oldu Passolig, ne işe yarıyor?" diye konuştu.

Maç öncesinde Beşiktaş taraftarlarının 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa' yazılı pankartının alınmaması, ancak maç sırasında sahaya bıçak dahil birçok yabancı madde atılması dikkati çekmişti.

Maç sonu NTVSpor'da değerlendirmelerde bulunan Demirkol'un konuşmasının bir kısmı şöyle:

“Adam sahaya şu kadar sustalı ile girmiş. İnanılır gibi değil. Ben en az 10 kez kalem kaptırdım girişte. Adamın cebindeki 10 Lira bozuk parayı alıyorlar ya. Adam belki evine dönemeyecek. Hani ne oldu Passolig? Ne işe yarıyor? Ne elde ettiniz? Sahaya meşale atıldı, geç içeri hakem. Durdur maç, oynatma. Yoksa olmuyor. Sahaya bıçak atılıyor, devam ediyorsun. Onu yapmıyorsun bu işe yaramaz, başka bir şey yapmıyorsun o işe yaramaz. Ne yarayacak peki? Hiçbir şey yapmıyorsunuz ki”

“Levski-Frankfurt maçı olsa, Fırat Aydınus’un FIFA kokartı cebinde olsa ne olacak? İçeri gidecek. Burada niye olmuyor?”

‘Milletin söylediği marşla uğraşacağınıza bunlarla (bıçak) uğraşın…’